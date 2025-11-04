Τo σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της κυβέρνησης Τραμπ για την εγκαθίδρυση μιας διεθνούς δύναμης στη Γάζα θα δώσει στις ΗΠΑ και σε άλλες συμμετέχουσες χώρες μια ευρεία διετή εντολή για τη διακυβέρνηση και τη διασφάλιση της τάξης στη Λωρίδα, αναφέρει το Axios.

Σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου που δημοσιεύτηκε από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο, η λεγόμενη Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συνόρων του θύλακα με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, με στόχο την ασφάλεια των αμάχων και την τάξη στις ανθρωπιστικές ζώνες με την εκπαίδευση νέων Παλαιστίνιων αστυνομικών με τους οποίους θα συνεργάζεται.

Η εντολή της δύναμης θα περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, με το σχέδιο να αναφέρει ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας (ISF) θα «σταθεροποιήσουν το περιβάλλον ασφαλείας στη Γάζα διασφαλίζοντας τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής και της πρόληψης της ανοικοδόμησης στρατιωτικών, τρομοκρατικών και επιθετικών υποδομών, καθώς και τον μόνιμο παροπλισμό μη κρατικών ενόπλων ομάδων». Η Χαμάς ζητεί να μην αφοπλιστεί, αλλά να διατηρήσει τον ελαφρύ οπλισμό της.

Το σχέδιο αναφέρει επίσης ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας θα εκτελούν «πρόσθετες αποστολές που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της συμφωνίας για τη Γάζα» και ότι θα συσταθούν και θα λειτουργούν «σε στενή διαβούλευση και συνεργασία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ».

Επιπλέον, το ψήφισμα της κυβέρνησης Τραμπ ζητά την παραχώρηση στο προτεινόμενο Συμβούλιο Ειρήνης των εξουσιών «μιας μεταβατικής διακυβέρνησης με διεθνή νομική προσωπικότητα που θα καθορίσει το πλαίσιο και θα συντονίσει τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας σύμφωνα με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο, μέχρις ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει ικανοποιητικά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.