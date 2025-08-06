Λούλα: Δεν αποδέχομαι την «ταπείνωση» να καλέσω τον Τραμπ για τους δασμούς στη Βραζιλία

Με τους αμερικανικούς δασμούς στα βραζιλιάνικα προϊόντα να εκτοξεύονται στο 50% την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι δεν βλέπει περιθώριο για απευθείας συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που πιστεύει ότι θα μετατραπεί σε «ταπείνωση» για αυτόν.

Η Βραζιλία δεν πρόκειται να ανακοινώσει αμοιβαίους δασμούς, είπε. Ούτε η κυβέρνησή του θα εγκαταλείψει τις συνομιλίες σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου. Αλλά ο ίδιος ο Λούλα δεν βιάζεται να τηλεφωνήσει στον Λευκό Οίκο.

«Την ημέρα που η διαίσθησή μου λέει ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να μιλήσει, δεν θα διστάσω να τον καλέσω», δήλωσε ο Λούλα σε συνέντευξη από την προεδρική του κατοικία στη Μπραζίλια. «Αλλά σήμερα η διαίσθησή μου λέει ότι δεν θέλει να μιλήσει. Και δεν πρόκειται να αυτοταπεινωθώ».

Παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές της Βραζιλίας αντιμετωπίζουν έναν από τους υψηλότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ, τα νέα εμπορικά εμπόδια των ΗΠΑ φαίνεται απίθανο να εκτροχιάσουν τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, δίνοντας στον Λούλα περισσότερο περιθώριο να αντισταθεί στον Τραμπ από ό,τι στους περισσότερους δυτικούς ηγέτες.

Ο Λούλα τόνισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας «βρίσκονται σε ένα ναδίρ 200 ετών», αφότου ο Τραμπ συνέδεσε τους νέους δασμούς με το αίτημά του για τερματισμό της δίωξης του δεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος δικάζεται για συνωμοσία με στόχο την ανατροπή των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2022. «Ο Μπολσονάρου θα πρέπει να αντιμετωπίσει κατηγορίες για υποκίνηση των ΗΠΑ κατά της Βραζιλίας» είπε.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση εναντίον του Μπολσονάρου, «δεν ενδιαφέρεται για το τι λέει ο Τραμπ - και δεν θα έπρεπε», προσθέτοντας ότι ο Μπολσονάρου θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια άλλη δίκη για πρόκληση της παρέμβασης του Τραμπ, αποκαλώντας τον δεξιό πρώην πρόεδρο «προδότη της πατρίδας».

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών νομίζει ότι μπορεί να υπαγορεύσει κανόνες για μια κυρίαρχη χώρα όπως η Βραζιλία. Είναι απαράδεκτο».

Ο Λούλα δήλωσε ότι οι υπουργοί του δυσκολεύονται να ξεκινήσουν συνομιλίες με τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ, επομένως η κυβέρνησή του επικεντρώνεται σε εγχώρια μέτρα για την άμβλυνση του οικονομικού πλήγματος των αμερικανικών δασμών, διατηρώντας παράλληλα τη «δημοσιονομική ευθύνη».

Είπε επίσης ότι σχεδιάζει να καλέσει τους ηγέτες της ομάδας BRICS των αναπτυσσόμενων χωρών, ξεκινώντας από την Ινδία και την Κίνα, για να συζητήσουν την πιθανότητα κοινής απάντησης στους αμερικανικούς δασμούς.

Ο Λούλα περιέγραψε επίσης σχέδια για τη δημιουργία μιας νέας εθνικής πολιτικής για τους στρατηγικής σημασίας ορυκτούς πόρους της Βραζιλίας, αντιμετωπίζοντάς τους ως ζήτημα «εθνικής κυριαρχίας» για να σπάσει το ιστορικό εξαγωγών εξόρυξης με μικρό πραγματικό κέρδος για τη Βραζιλία.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας διεμήνυσε ότι σχεδιάζει νέα πολιτική που θα αντιμετωπίζει τα στρατηγικής σημασίας ορυκτά ως ζήτημα «εθνικής κυριαρχίας».

