Οι «απατεώνες» πρώην διευθυντές της CIA και του FBI ίσως «πληρώσουν το τίμημα», λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Τετάρτη «απατεώνες» δυο από τα μαύρα πρόβατά του, τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι και τον πρώην διευθυντή της CIA Τζον Μπρέναν, σε βάρος των οποίων διενεργείται έρευνα από την ομοσπονδιακή αστυνομία, εκτιμώντας πως μπορεί να κληθούν να λογοδοτήσουν.

Προχθές Τρίτη, το Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά, μετέδωσε πως το FBI έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα για την πιθανή τέλεση «αξιόποινων πράξεων» σε βάρος των κ.κ. Κόμι και Μπρέναν, στο πλαίσιο της έρευνας για αθέμιτη σύμπραξη της ομάδας του τότε ακόμη υποψηφίου προέδρου Τραμπ, καθώς και για υποτιθέμενες ψευδείς δηλώσεις που μπορεί να έκαναν ενώπιον του Κογκρέσου.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης «δεν σχολιάζει έρευνες σε εξέλιξη», περιορίστηκε να πει χθες εκπρόσωπός του.

«Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο από ό,τι διάβασα» διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο αν θα ήθελε να δει τους δυο άνδρες στη φυλακή.

«Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως αυτοί οι δυο άνθρωποι είναι πολύ ανέντιμοι. Θεωρώ πως είναι τελειωμένοι απατεώνες και μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν το τίμημα γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο ρεπουμπλικάνος είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Τζέιμς Κόμι, το 2017, καθώς το FBI ερευνούσε την υποτιθέμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ — τον προκάτοχο του κ. Κόμι στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο κ. Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και της ομάδας του κ. Τραμπ, αλλά τόνισε πως ασκήθηκε σειρά πιέσεων, που προκαλούσαν προβληματισμό, από τον ρεπουμπλικάνο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

Το 2018 ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την άδεια χειρισμού απορρήτων του Τζον Μπρέναν, διευθυντή της CIA επί προεδρίας του δημοκρατικού προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, που είχε κάνει λόγο για «αθέμιτη σύμπραξη» της ομάδας που διεξήγαγε την εκστρατεία του μεγιστάνα και της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

