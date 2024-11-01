Ρωσία: Καταλάβαμε ακόμα 3 οικισμούς στην Ανατολική Ουκρανία

Την κατάληψη 3 ακόμα οικισμών στην Ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσε την Παρασκευή η Μόσχα. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την κατάληψη των οικισμών Νοβουκρένκα, Σαχτάρσκε και Λεονίντιφκα. Οι πληροφορίες δεν έχουν επαληθευτεί από την ουκρανική πλευρά.

Την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «νευρικός» λόγω των δυσμενών για το Κίεβο εξελίξεων στο μέτωπο, και γι’ αυτό ζητάει τη βοήθεια των Δυτικών.

Το μέτωπο του Ντονμπάς έχει αρχίσει να καταρρέει λόγω της σφοδρής επίθεσης του ρωσικού στρατού, της κούρασης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας (AFU) και της έλλειψης εφεδρειών. Αυτό φέρεται να δήλωσε ο Ουκρανός υποστράτηγος Ντμίτρι Μαρτσένκο σε συνέντευξή του στον πρώην βουλευτή της Βερχόβνα Ράντα (ουκρανική Βουλή) Μπόρισλαβ Μπερέζα, η οποία αναπαράγεται ευρέως από λευκορωσικά και ρωσικά σάιτ.



«Δεν θα αποκαλύψω κανένα στρατιωτικό μυστικό αν πω ότι το μέτωπο έχει καταρρεύσει... Οι άνθρωποι (στρατιώτες) είναι πολύ κουρασμένοι» είπε ο στρατιωτικός. Κατονόμασε στο πλαίσιο αυτό, τους τρεις παράγοντες που προκάλεσαν την κατάρρευση του μετώπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή προκλήθηκε από την έλλειψη πυρομαχικών και όπλων, την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και την έλλειψη αναπλήρωσής του (εφεδρείες), καθώς και από την «διαχειριστική ανισορροπία».

Πηγή: skai.gr

