Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την ταχεία υιοθέτηση του νέου ουκρανικού νόμου το οποίο ενισχύει το σύστημα επιβολής του νόμου της Ουκρανίας και την ανεξαρτησία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσα και στην ΕΕ.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι «η υπογραφή του προέδρου Ζελένσκι στον νόμο που αποκαθιστά την ανεξαρτησία των Nabu και Sapo είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα. Οι μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να συνεχιστούν. Παραμένουν απαραίτητες για την πρόοδο της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή πορεία. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες», δήλωσε.

President @ZelenskyyUa's signature on the law restoring NABU & SAPO independence is a welcome step.



Ukraine’s rule of law and anti-corruption reforms should continue. They remain essential for Ukraine’s progress on the European path.



The EU will continue to support these… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2025

Πηγή: skai.gr

