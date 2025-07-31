Λογαριασμός
Η φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση του ουκρανικού νόμου κατά της διαφθοράς

«Οι μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να συνεχιστούν» λέει η Ουκρανία

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την ταχεία υιοθέτηση του νέου ουκρανικού νόμου το οποίο ενισχύει το σύστημα επιβολής του νόμου της Ουκρανίας και την ανεξαρτησία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσα και στην ΕΕ.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι «η υπογραφή του προέδρου Ζελένσκι στον νόμο που αποκαθιστά την ανεξαρτησία των Nabu και Sapo είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα. Οι μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να συνεχιστούν. Παραμένουν απαραίτητες για την πρόοδο της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή πορεία. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες», δήλωσε.

