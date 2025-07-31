Ακόμα μία χώρα, η Πορτογαλία, θα εξετάσει το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Λουίς Μοντενέγκρο.

Μια δήλωση από το γραφείο του, την οποία ανέφεραν τα RTP και Publico, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα συμβουλευτεί τον πρόεδρο της χώρας και τους ηγέτες των κομμάτων «με σκοπό να εξετάσει την αναγνώριση» τον Σεπτέμβριο.

Το κίνημα έρχεται λίγες μέρες αφότου η Πορτογαλία συνυπέγραψε μια δήλωση προθέσεων μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ανδόρα, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Σλοβενία.

Ο Καναδάς, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεταξύ άλλων χωρών που έχουν υπονοήσει ανοιχτά την περασμένη εβδομάδα ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν με την επίσημη αναγνώριση τον Σεπτέμβριο.

