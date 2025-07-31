Για διπλωματική απομόνωση του Ισραήλ λόγω της ανθρωπιστικής καταστροφής στην Γάζα και των απειλών για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης προειδοποιεί το Τελ Αβίβ ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας πριν από την αναχώρησή του για το Ισραήλ.

«Η πρόσφατη διάσκεψη του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη έδειξε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε όλο και πιο ασθενή θέση», δήλωσε ο Γιόχαν Βάτεφουλ αναφερόμενος στην υπουργική διάσκεψη κατά την οποία πολλά κράτη τάχθηκαν υπέρ της λύσης των δύο κρατών, παλαιστινιακού και ισραηλινού.

«Απέναντι στις απειλές προσάρτησης που εκφράζονται ανοικτά από ορισμένες πλευρές της ισραηλινής κυβέρνησης, όλο και περισσότερες χώρες, ανάμεσά τους και ευρωπαϊκές, είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση», είπε και επανέλαβε την θέση του Βερολίνου σύμφωνα με την οποία «η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους πρέπει να συντελεσθεί στο τέλος μίας διαδικασίας» διαπραγματεύσεων».

Ωστόσο, ασκώντας πίεση πρόσθεσε ότι «μία τέτοια διαδικασία πρέπει τώρα να ξεκινήσει. Η Γερμανία δεν θα παρεκκλίνει από τον στόχο αυτόν. Διαφορετικά, θα αναγκασθεί να αντιδράσει σε κάθε μονομερή ενέργεια του Ισραήλ».

Επίμονος σύμμαχος του Ισραήλ υπό τα δεσμά των ιστορικών ενοχών για το Ολοκαύτωμα, το Βερολίνο αρχίζει να διατυπώνει όλο και αυστηρότερες επικρίσεις για τον ισραηλινό πόλεμο στη Γάζα και την κατάσταση στην Δυτική Οχθη, ενώ η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς επικρίνεται στην Γερμανία για την συνέχιση της αποστολής όπλων στο Ισραήλ.

Κατά την επίσκεψή του αύριο στο Ισραήλ, ο Γιόχαν Βάτεφουλ θα έχει συνομιλίες με τον ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ, τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ.

Ηδη, τρεις χώρες της Ομάδας των 7, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο.

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα επισκεφθεί επίσης την Ραμάλα, κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να επιτρέψει την πρόσβαση σε περισσότερες φάλαγγες μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας για την τροφοδοσία της Λωρίδας της Γάζας.

«Μόνο η τροφοδοσία διά της χερσαίας οδού θα επιτρέψει στις ανθρωπιστικές προμήθειες να φθάσουν σε ικανές ποσότητες στον πληθυσμό», είπε.

Η Γερμανία έστειλε χθες δύο μεταγωγικά αεροσκάφη A400M στην Δυτική Οχθη για να ρίξουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

