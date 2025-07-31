Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν σήμερα κυρώσεις σε βάρος αξιωματούχων της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ - PA) και μελών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ - PLO), κατηγορώντας τους δύο οργανισμούς ότι έλαβαν μέτρα για "διεθνοποίηση της σύγκρουσής τους με το Ισραήλ", σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Ουάσινγκτον τους κατηγορεί επίσης ότι "εξακολουθούν να υποστηρίζουν την τρομοκρατία, μεταξύ άλλων μέσω της πρόκλησης και του εκθειασμού της βίας" και αναφέρει πως οι κυρώσεις συνίστανται στην άρνηση βίζας για μέλη της ΟΑΠ και της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.