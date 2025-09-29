Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Μολδαβίας, με ηγέτη την πρόεδρο Μάϊα Σάντου, κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Κυριακής, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS της προέδρου Μάγια Σάντου κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία συγκεντρώνοντας άνω του 50% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του 99,52% των ψηφοδελτίων, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, μπροστά από το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%, σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή μέσω του ιστοτόπου της.

Η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες κυμάνθηκε στο 52% σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «καθοριστικές» για το μέλλον της χώρας.

Η κρίσιμη ψηφοφορία θα ορίσει το νέο 101μελές κοινοβούλιο, μετά την οποία ο πρόεδρος της Μολδαβίας θα ορίσει νέο πρωθυπουργό. Η προτεινόμενη κυβέρνηση πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

Το PAS της προέδρου Μάϊα Σάντου υπέστη απώλειες σε σχέση με τις εκλογές του 2021, όταν είχε συγκεντρώσει το 52,8% των ψήφων.

Η Σάντου εξασφάλισε την έναρξη συνομιλιών για την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντική οικονομική βοήθεια από τη Δύση. Μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος στο Κισινάου, προειδοποίησε εκ νέου για «ανάμιξη της Ρωσίας».

Τις προηγούμενες ημέρες, είχε καταγγείλει πως διοχετεύτηκαν «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» από τη Μόσχα για την εξαγορά ψήφων, και ότι ενορχηστρώθηκαν διαδικτυακές εκστρατείας παραπληροφόρησης και υποκίνησης βίας με στόχο να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

Πηγή: skai.gr

