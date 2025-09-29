Άνδρας δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι σε πάρκο του Λονδίνου

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου σε πάρκο στην περιοχή του Κάμντεν στο Λονδίνο όπου ένας 44χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 3 μ.μ. με την αστυνομία και την υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου να καταφθάνουν στο σημείο εντοπίζοντας το θύμα πολύ σοβαρά τραυματισμένο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε λίγο αργότερα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ ο τόπος του εγκλήματος παραμένει αποκλεισμένος.

Ο επικεφαλής της αστυνόμευσης στο Κάμντεν, Τζέισον Σιούαρτ δήλωσε: «Η ομάδα μου εργάζεται με γοργούς ρυθμούς για να εξακριβώσει τις πλήρεις συνθήκες που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο αυτού του άνδρα. Οι σκέψεις μας παραμένουν με την οικογένεια και τους φίλους του θύματος σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Εξακολουθούν να λαμβάνουν υποστήριξη από εξειδικευμένους αστυνομικούς».

Όπως εξήγησε, ο τόπος του εγκλήματος παραμένει αποκλεισμένος και οι κάτοικοι μπορούν να αναμένουν αυξημένες περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για την κοινότητα.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους πολίτες για παροχή πληροφοριών σχετικά με τη θανατηφόρα επίθεση.



Πηγή: skai.gr

