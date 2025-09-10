Την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρώπης στην Πολωνία με αφορμή την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της χθεσινής ευρείας επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκινώντας την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε και στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία σημειώνοντας ότι η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο πρόγραμμα Ποιοτικής Στρατιωτικής Αιχμής για την υποστήριξη των επενδύσεων στις ενίσχυση της στρατιωτικής ικανότητας του ουκρανικού στρατού.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ακόμη ότι σκοπεύει να φιλοξενήσει μια σύνοδο που θα έχει στόχο την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Εστιάζοντας στην επιθετικότητα της Ρωσίας, η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι πρέπει να επιβληθούν πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία με στόχο την ταχύτερη εκμηδένιση των εσόδων της Μόσχας από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ πρόσθεσε ότι εξετάζονται κυρώσεις στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας και σε τρίτες χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ακόμη ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρέπει να εξετάσουν μια νέα λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η Ευρώπη μπορεί να παράσχει στην Ουκρανία ένα δάνειο επανορθώσεων χρησιμοποιώντας τα κέρδη από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρινίζοντας ότι αυτά καθεαυτά τα assets δεν θα πειραχθούν.

Εξήγησε ακόμα ότι ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη νέα χρηματοδότηση θα πρέπει να διαμοιραστεί συλλογικά στις χώρες της ΕΕ.

«Αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας. Και η Ρωσία είναι αυτή που πρέπει να πληρώσει. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε επειγόντως για μια νέα λύση για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας με βάση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Με τα ταμειακά διαθέσιμα που σχετίζονται με αυτά τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, μπορούμε να παρέχουμε στην Ουκρανία ένα Δάνειο Επανορθώσεων. Τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα επηρεαστούν. Και ο κίνδυνος θα πρέπει να αναληφθεί συλλογικά», δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η φον ντερ Λάιεν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα δομηθεί το δάνειο για τις πολεμικές επανορθώσεις, αλλά είπε ότι η Ουκρανία θα το αποπληρώσει μόνο όταν η Ρωσία καταβάλλει πολεμικές αποζημιώσεις, ενώ το Κίεβο θα λάβει τα χρήματα τώρα.

​​Η ΕΕ, όπως τόνισε, θα προκαταβάλει 6 δισ. ευρώ από το δάνειο αυτό για την ανάπτυξη μιας «συμμαχίας» μη επανδρωμένων αεροσκαφών με την Ουκρανία, ενώ θα χορηγήσει μπόνους στο πλαίσιο του προγράμματος «SAFE» σε όσους υποστηρίζουν την Ουκρανία ή εξοπλισμό της χώρας.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα «επιτήρησης της ανατολικής πτέρυγας» με στόχο τη βελτίωση της επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο των χωρών της ΕΕ που συνορεύουν με τη Ρωσία, και ανήγγειλε τη δημιουργία ενός «τείχου» drone.

