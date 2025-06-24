Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τρίτη ότι ο τομέας άμυνας της Ευρώπης έχει μετασχηματιστεί ουσιαστικά ως αποτέλεσμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Μιλώντας πριν από τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, τόνισε ότι η ήπειρος βιώνει μια «τεκτονική αλλαγή μιας γενιάς» στο ζήτημα της ασφάλειας.

Επεσήμανε ότι η αρχιτεκτονική ασφάλειας στην οποία βασιζόταν η Ευρώπη για δεκαετίες δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη.

Η πρόεδρος της ΕΕ εξήρε τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας και της χρηματοδότησης στην άμυνα, λέγοντας ότι ήταν ενέργειες που μέχρι πρόσφατα θα θεωρούνταν αδιανόητες. Πρόσθεσε πως η αυριανή σύνοδος κορυφής αναμένεται να εγκρίνει ιστορικούς νέους στόχους αμυντικών δαπανών για τα μέλη του ΝΑΤΟ.

«Η Ευρώπη της άμυνας επιτέλους αφυπνίστηκε. Η αυριανή σύνοδος κορυφής θα θέσει νέους, ιστορικούς στόχους για τις αμυντικές δαπάνες των μελών του ΝΑΤΟ», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.