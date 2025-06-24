Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την Τρίτη, καθώς η συμμαχία ετοιμάζεται να εγκρίνει σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Ένας νέος στόχος για κάθε μέλος να δαπανά το 5% του ΑΕΠ - υπερδιπλάσιο του σημερινού σημείου αναφοράς του ΝΑΤΟ - σηματοδοτεί μια σημαντική νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος εδώ και καιρό υποστηρίζει ότι η Αμερική πληρώνει το λογαριασμό για την ασφάλεια της Ευρώπης, σημειώνει ο Guardian.

Αυτή η ανησυχία είναι πλέον όλο και πιο αμοιβαία. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν μια άνευ προηγουμένου ώθηση για στρατιωτική ανεξαρτησία, εν μέσω φόβων ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον αξιόπιστος σύμμαχος.

«Μη ρωτάτε την Αμερική τι μπορεί να κάνει για την ασφάλειά μας. Ρωτήστε τους εαυτούς σας τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τη δική μας ασφάλεια», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε ομιλία του προς τους νομοθέτες της ΕΕ τον Ιανουάριο.

Εξαρτημένες από τις ΗΠΑ οι ευρωπαϊκές χώρες

Οι στρατοί στην Ευρώπη εξακολουθούν όμως να βασίζονται σε συντριπτικό βαθμό σε όπλα και εξοπλισμό αμερικανικής κατασκευής, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian για τα στοιχεία των αποθεμάτων που εγείρει αμφιβολίες για τις φιλοδοξίες για επανεξοπλισμό υπό ευρωπαϊκές εταιρείες.

Σχεδόν τα μισά από τα μαχητικά αεροσκάφη που βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία στις ευρωπαϊκές αεροπορικές δυνάμεις προέρχονται από τις ΗΠΑ, ενώ τα αμερικανικά - και όχι τα ευρωπαϊκά - συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας παραμένουν τα πιο ευρέως διαδεδομένα στην ήπειρο.

Το αμερικανικό υλικό κατέχει επίσης εξέχουσα θέση στα αποθέματα αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων και πυροβολικού που αναπτύσσουν τα ευρωπαϊκά έθνη.

Παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης της εγχώριας άμυνας, τα ευρωπαϊκά κράτη εξακολουθούν να στρέφονται στις ΗΠΑ για να καλύψουν κρίσιμα κενά.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η ΕΕ των 27, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία και η Ελβετία έχουν αγοράσει περισσότερους από 15.000 πυραύλους, 2.400 τεθωρακισμένα οχήματα και 340 αεροσκάφη από τις ΗΠΑ -πολύ περισσότερο από ό,τι αγοράζουν τα ευρωπαϊκά κράτη μεταξύ τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χώρες της ΕΕ αγοράζουν περισσότερα όπλα από προμηθευτές όπως το Ισραήλ και η Νότια Κορέα παρά από τους Ευρωπαίους γείτονές τους.

Ακόμη και μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων χωρών της Ευρώπης, μόνο η Γαλλία αγοράζει περισσότερο εξοπλισμό από την Ευρώπη παρά από τις ΗΠΑ. Η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία εξακολουθούν να ψωνίζουν κυρίως από την Ουάσινγκτον.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αξιοσημείωτα πιο φιλοαμερικανικό από άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ο Keir Starmer, ο πρωθυπουργός, περιέγραψε τις ΗΠΑ ως τον «πρώτο εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου στην άμυνα» όταν παρουσίασε τα συμπεράσματα μιας μεγάλης αμυντικής αναθεώρησης στις αρχές Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

