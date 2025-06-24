Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ιστορική» δέσμευση του Στάρμερ για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035

«Η απόφαση να διαθέσουμε το 5% του ΑΕΠ στην εθνική ασφάλεια αποτελεί ευκαιρία να ενισχύσουμε τη συμβολή μας στο ΝΑΤΟ και να επενδύσουμε  στην ασφάλεια»

Στάρμερ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης 

Αύξηση των δαπανών για την εθνική ασφάλεια στο 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη που ξεκινάει την Τρίτη.

Η δέσμευση αυτή συνοδεύεται από τη δημοσιοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας, η οποία συγκεντρώνει όλες τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ασφάλειας που έχουν αναληφθεί μετά τις τελευταίες εκλογές. Βασική επιδίωξη, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, η οικονομική σταθερότητα και η εθνική ανθεκτικότητα.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την εποχή αβεβαιότητας με ταχύτητα, ευελιξία και ξεκάθαρη αίσθηση του εθνικού συμφέροντος», δήλωσε ο πρωθυπουργός. «Η απόφαση να διαθέσουμε το 5% του ΑΕΠ στην εθνική ασφάλεια αποτελεί ευκαιρία να ενισχύσουμε τη συμβολή μας στο ΝΑΤΟ και να επενδύσουμε συνολικά στην ασφάλεια και ανθεκτικότητα της χώρας».

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, η σταδιακή αύξηση των δαπανών θα ολοκληρωθεί έως το 2035, με κατανομή 3,5% του ΑΕΠ για άμεσες αμυντικές δαπάνες και 1,5% για υποδομές που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, όπως η κυβερνοασφάλεια και η προστασία των συνόρων.

Ο Τζέιμς Κάρτλιτζ, σκιώδης υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν εξηγεί πώς θα χρηματοδοτήσει την αύξηση αυτή η οποία βρίσκεται μια δεκαετία μακριά παρά τις «πραγματικές και άμεσες» απειλές που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κιρ Στάρμερ ΝΑΤΟ ΑΕΠ αμυντικές δαπάνες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark