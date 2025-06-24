Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αύξηση των δαπανών για την εθνική ασφάλεια στο 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη που ξεκινάει την Τρίτη.

Η δέσμευση αυτή συνοδεύεται από τη δημοσιοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας, η οποία συγκεντρώνει όλες τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ασφάλειας που έχουν αναληφθεί μετά τις τελευταίες εκλογές. Βασική επιδίωξη, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, η οικονομική σταθερότητα και η εθνική ανθεκτικότητα.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την εποχή αβεβαιότητας με ταχύτητα, ευελιξία και ξεκάθαρη αίσθηση του εθνικού συμφέροντος», δήλωσε ο πρωθυπουργός. «Η απόφαση να διαθέσουμε το 5% του ΑΕΠ στην εθνική ασφάλεια αποτελεί ευκαιρία να ενισχύσουμε τη συμβολή μας στο ΝΑΤΟ και να επενδύσουμε συνολικά στην ασφάλεια και ανθεκτικότητα της χώρας».

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, η σταδιακή αύξηση των δαπανών θα ολοκληρωθεί έως το 2035, με κατανομή 3,5% του ΑΕΠ για άμεσες αμυντικές δαπάνες και 1,5% για υποδομές που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, όπως η κυβερνοασφάλεια και η προστασία των συνόρων.

Ο Τζέιμς Κάρτλιτζ, σκιώδης υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν εξηγεί πώς θα χρηματοδοτήσει την αύξηση αυτή η οποία βρίσκεται μια δεκαετία μακριά παρά τις «πραγματικές και άμεσες» απειλές που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.