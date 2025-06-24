Trump Island: Το αλβανικό νησί που αγόρασαν οι Τραμπ 

Welcome to Trump Island. Το μαγευτικό αλβανικό νησί με την... ψυχροπολεμική ιστορία που αγόρασε η οικογένεια Τραμπ παρουσιάζει ο Guardian. Ο λόγος για το Σάζαν, ένα μικρό νησί στα ανοιχτά των ακτών της Αλβανίας, με παρθένο τοπίο που φαντάζει προϊστορικό. Φτέρες, γιγάντιες λεβάντες, φουντουκιές, δεντρολίβανα και δάφνες φυτρώνουν στο βουνό που υπάρχει στο κέντρο του. Η θέα από την κορυφή, με τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα, κόβει την ανάσα.



Οι Αλβανοί αποκαλούν το Σάζαν «Ishulli i Trumpëve» – Νησί του Τραμπ. Μέχρι τώρα, σχεδόν ανεπηρέαστο από την ανάπτυξη, βρίσκεται στα πρόθυρα της μετατροπής του σε Μέκκα των ζάπλουτων και διάσημων, μια ακόμη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της Τζάρεντ Κούσνερ.



Η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ έχουν ξοδέψει περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύριο δολάρια (1,3 δισ. ευρώ) στο αλβανικό νησί που θα γίνει πολυτελές θέρετρο.



Μιλώντας σε podcast τον Ιούλιο του 2024, η κόρη του Τραμπ μόλις που μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της: «Το δουλεύω με τον σύζυγό μου, έχουμε αυτό το νησί 1.400 στρεμμάτων στη Μεσόγειο και φέρνουμε τους καλύτερους αρχιτέκτονες και τις καλύτερες μάρκες... Θα είναι εξαιρετικό» είπε.



Όταν ο δημοσιογράφος του Guardian Μάρζιο Μιάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Κούσνερ τον ίδιο μήνα, διέκρινε έναν έντονο ενθουσιασμό για το Σάζαν, το οποίο φαινόταν να θεωρεί κάτι σαν θησαυρό. Είπε ότι σχεδιάζει «να δημιουργήσει το ιδανικό θέρετρο στο οποίο θα ήθελα να βρίσκομαι με την οικογένειά μου και τους φίλους μου».

Όμως, πέρα από τα 65 χιλιόμετρα των μονοπατιών του, και τις ειδυλλιακές τοποθεσίες με ονομασίες όπως ο Κόλπος του Παραδείσου, το Φαράγγι της Κόλασης, ο Κόλπος του Διαβόλου και η Παραλία του Ναυάρχου, ελλοχεύει ο κίνδυνος.

Κι αυτό, γιατί το νησί δεν προσφέρεται για να χαθεί κανείς: είναι γεμάτο με πινακίδες που απεικονίζουν νεκροκεφαλές με σταυροειδή κόκαλα, που προειδοποιούν για νάρκες. Ο οδηγός του Βρετανού δημοσιογράφου, Άρμπερ Τσελάι, υποπλοίαρχος στο αλβανικό ναυτικό, τον απέτρεψε από το να το εξερευνήσει.



Το Σάζαν βρίσκεται ανάμεσα στην Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, στρατηγικά τοποθετημένο στην είσοδο του κόλπου του Αυλώνα, στο στενό του Οτράντο που χωρίζει την Ιταλία από την Αλβανία. Αλλά όπως εξήγησε ο Τσελάι, «το κλίμα του Σάζαν δεν είναι μεσογειακό - είναι υποτροπικό. Μπορείτε να το δείτε από τη βλάστηση. Η βιοποικιλότητα είναι τρελή». Πράγματι, οι θάμνοι φαινόταν να έχουν αναδυθεί από τον υπολογιστή του Σπίλμπεργκ, δημιουργώντας μια ζούγκλα από κολοσσιαίες φλαμουριές, θαλάσσια πεύκα και βελανιδιές.

Φρούριο του Χότζα

Μάλιστα, το περιβάλλον του Σάζαν οφείλει πολλά στον... κομμουνισμό. Κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περιόδου, από το 1946 έως το 1991, η Αλβανία ήταν γνωστή ως η «Βόρεια Κορέα της Ευρώπης» και το Σάζαν έγινε σύμβολο του ακραίου απομονωτισμού: ένα απρόσιτο στρατιωτικό φρούριο όπου ο δικτάτορας Ενβέρ Χότζα, που φοβόταν ότι η χώρα θα έπεφτε θύμα μιας υπερδύναμης, φανταζόταν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην υπεράσπισή της από μια επίθεση από το ΝΑΤΟ ή μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας.

Για δεκαετίες, οι στρατιώτες που στάθμευαν στο νησί περίμεναν μια τέτοια επίθεση, παρακολουθώντας τον ορίζοντα, ακούγοντας τα ραντάρ για το υποβρύχιο που αργά ή γρήγορα θα αναδυόταν από τα βάθη της Αδριατικής. Υπήρχε μια στρατιωτική βάση στο νησί, με χώρους διαβίωσης, θέατρο, σχολείο και νοσοκομείο. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, περίπου 150 στρατιωτικές οικογένειες ζούσαν στο νησί χωρίς επαφή με την ηπειρωτική χώρα. «Αλλά ήταν προνομιούχοι. Είχαν φαγητό, ρούχα, εκπαίδευση, συσκευές», είπε ο Τσελάι στον δημοσιογράφο του Guardian. Η αναμονή για επίθεση έληξε μόνο με την πτώση του καθεστώτος το 1991.

Στο Σάζαν υπάρχουν περίπου 17 χιλιόμετρα σηράγγων, που τώρα κατοικούνται κυρίως από νυχτερίδες, οχιές και αγριοκούνελα. Υπάρχουν περίπου 3.600 καταφύγια, θωρακισμένα οχυρά και άλλες οχυρώσεις μέσα στη βλάστηση που περίμεναν μάταια μια δυτική επίθεση. Μερικά θα διατηρηθούν και θα ενσωματωθούν στο νέο πρότζεκτ, σύμφωνα με τον Κούσνερ.

Όπως αναφέρει ο Guardian η Αλβανία γενικότερα έχει «σκαρφαλώσει» στην κορυφή μερικών από τις πιο αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών προορισμών τα τελευταία χρόνια, κυρίως χάρη στον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ο οποίος έχει μετατρέψει τη χώρα σε «οικονομική τίγρη» των Βαλκανίων.

Ο Μάρζιο Μιάν ρώτησε τον Ράμα αν ανησυχεί για τυχόν πολιτικές επιπλοκές που σχετίζονται με το νέο μεγαλόπνοο πρότζεκτ. Απάντησε ότι η χώρα του «δεν έχει την πολυτέλεια να μην εκμεταλλευτεί ένα δώρο όπως το Σαζάν», προσθέτοντας: «Χρειαζόμαστε τον πολυτελή τουρισμό όπως μια έρημος χρειάζεται νερό». Δεν φοβάται ούτε να προκαλέσει διαμάχες, ειδικά «αν αυτό βοηθά στην προσέλκυση προσοχής και στην προσέλκυση επενδύσεων».



Σημειώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις με την Affinity Global Development του Κούσνερ και του συνιδρυτή του Ασέρ Αμπεχσέρα για την πώληση του Σαζάν κρατήθηκαν μυστικές. Οι κάτοικοι και οι βουλευτές δεν γνώριζαν τη συμφωνία των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.