Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα αγγλικά σχετικά με δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φον Ντερ Λαιεν για τις αμυντικές δαπάνες:

«Greece has long advocated to exempt defence investments from fiscal constraints. We welcome the proposal by President @vonderleyen to activate the escape clause, enabling EU member states to strengthen their defence capabilities. A crucial step for our collective security».

«Η Ελλάδα έχει από καιρό υποστηρίξει την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Χαιρετίζουμε την πρόταση της Προέδρου @vonderleyen να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες. Ένα κρίσιμο βήμα για τη συλλογική μας ασφάλεια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

