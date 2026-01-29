Λογαριασμός
Φον ντερ Λάιεν για Ιράν: Ένα καθεστώς που καταστέλλει τις διαδηλώσεις "στο αίμα" είναι «τρομοκρατικό»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρέτισε την απόφαση των κρατών-μελών να χαρακτηρίσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης ως "τρομοκρατική οργάνωση"

Ούρσουλα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα την απόφαση των κρατών μελών της ΕΕ να χαρακτηρίσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν "τρομοκρατική οργάνωση".

«"Τρομοκρατικό", έτσι χαρακτηρίζεται ένα καθεστώς που καταστέλλει τις διαδηλώσεις του δικού του λαού στο αίμα», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Ιράν
