Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα την απόφαση των κρατών μελών της ΕΕ να χαρακτηρίσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν "τρομοκρατική οργάνωση".

«"Τρομοκρατικό", έτσι χαρακτηρίζεται ένα καθεστώς που καταστέλλει τις διαδηλώσεις του δικού του λαού στο αίμα», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

I welcome the political agreement on new sanctions against the murderous Iranian regime



And on the designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist organisation.



This was long overdue.



« Terrorist » is indeed how you call a regime that crushes its own… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 29, 2026

Πηγή: skai.gr

