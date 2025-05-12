Την αυτοδιάλυσή του και τον τερματισμό του ένοπλου αγώνα κατά της Τουρκίας αποφάσισε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Firat που πρόσκειται στην κουρδική οργάνωση.

Το PKK, το οποίο βρίσκεται σε σύγκρουση με την Τουρκία εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ανέφερε ότι ολοκλήρωσε την ιστορική αποστολή του, προσθέτοντας ότι εφεξής οι τουρκο-κουρδικές σχέσεις πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλούμενη τη διακήρυξη του συνεδρίου της κουρδικής οργάνωσης.

Παράλληλα, το PKK εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα κουρδικά πολιτικά κόμματα θα εκπληρώσουν την ευθύνη τους για τη σύσταση κουρδικής δημοκρατίας και τη διασφάλιση του σχηματισμού ενός κουρδικού δημοκρατικού έθνους.

Το γραφείο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασαν άμεσα την είδηση, αν και ο Ερντογάν την Παρασκευή δήλωσε ότι είναι θέμα ωρών να ανακοινώσει το PPK τον τερματισμό του ένοπλου αγώνα κατά της Τουρκίας, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν, πάντως, δήλωσε ότι η απόφαση του PKK να αυτοδιαλυθεί αποτελεί σημαντικό βήμα για μια «ελεύθερη από την τρομοκρατία Τουρκία», προσθέτοντας ότι ενισχύεται η Δημοκρατία και η εθνική ενότητα της χώρας.

«Η απόφαση του PKK να αυτοδιαλυθεί και να καταθέσει τα όπλα είναι ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά τον στόχο μιας "Τουρκίας απαλλαγμένης από την τρομοκρατία". Αν η τρομοκρατία τερματιστεί οριστικά, θα ανοίξει η πόρτα για μια νέα εποχή. Η συγκεκριμένη και πλήρης εφαρμογή της απόφασης για "τερματισμό" και "παράδοση των όπλων", η οποία θα κλείσει όλα τα παρακλάδια και τις παρατάξεις του PKK και των παράνομων δομών του, θα αποτελέσει σημείο καμπής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ομέρ Τσελίκ.

Sayın Cumhurbaşkanımızın “terörsüz Türkiye” için ortaya koyduğu yüksek siyasi iradesi ve sürecin koordinatlarını “devlet politikası” olarak çizen kapsayıcı ve net yaklaşımı ile Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı, gelişmelere dönük duruşu ve yönlendirmeleri, topyekun “iç… — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 12, 2025

H απόφαση του PKK εκτιμάται ότι θα έχει ευρείες συνέπειες τόσο πολιτικές όσο και σε επίπεδο ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, όπου οι κουρδικές δυνάμεις δραστηριοποιούνται σε συνεργασία με τις δυνάμεις των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν διεξήγαγε το 12ο συνέδριό του από τις 5-7 Μαΐου με βασικό θέμα να εξετάσει την έκκληση που είχε κάνει ο φυλακισμένος ιστορικός ηγέτης του, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, για αφοπλισμό και αυτοδιάλυση της οργάνωσης.

Η έκκληση του Οτσαλάν ήλθε στη συνέχεια της πρότασης, στις 22 Οκτωβρίου πέρυσι, του κυβερνητικού εταίρου του προέδρου Ερντογάν και αρχηγού του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί, για αποφυλάκιση του Οτσαλάν υπό αυστηρά περιοριστικούς όρους αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του ΡΚΚ να διαλύσουν την οργάνωση.

Ο Οτσαλάν απηύθυνε στις 27 Φεβρουαρίου την έκκληση για αφοπλισμό και αυτοδιάλυση της οργάνωσης που ο ίδιος δημιούργησε το 1978, και το ΡΚΚ από την πλευρά του κήρυξε κατάπαυση του πυρός από την 1η Μαρτίου.

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση από τότε που το PKK, το οποίο χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και τους συμμάχους της στη Δύση, ξεκίνησε την εξέγερσή του κατά της Τουρκίας το 1984.

DEM: Σημαντική για τον κουρδικό λαό και τη Μέση Ανατολή η απόφαση του PKK

Η απόφαση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) να διαλυθεί είναι σημαντική για τον κουρδικό λαό και συνολικά για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε τη Δευτέρα ο αναπληρωτής συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Ταγίπ Τεμέλ.

«Η απόφαση του PKK να τερματίσει την ύπαρξή του και να ξεκινήσει έναν νέο μετασχηματισμό θα απαιτήσει επίσης τη σημαντική αλλαγή της νοοτροπίας του επίσημου κράτους της Τουρκίας, και θα αναγκάσει να υιοθετηθεί ένα νέο παράδειγμα», δήλωσε ο Τεμέλ στο Reuters.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.