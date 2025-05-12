Οι υπουργοί Εξωτερικών πολλών ευρωπαϊκών χωρών θα συναντηθούν σήμερα στο Λονδίνο για «κεφαλαιώδους σημασίας» συζητήσεις για την Ουκρανία, δύο ημέρες μετά το τελεσίγραφο που έδωσαν οι σύμμαχοι στη Ρωσία να δεχθεί εκεχειρία 30 ημερών, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλουν νέες «μαζικές κυρώσεις» στη Ρωσία.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέβιντ Λάμι θα υποδεχθεί τους ομολόγους του από τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ισπανία. Τη Γαλλία θα εκπροσωπήσει ο υπουργός αρμόδιος για θέματα Ευρώπης Μπενζαμέν Χαντάντ και την ΕΕ η επικεφαλής της διπλωματίας της Κάγια Κάλας, ενώ παρών θα είναι και ένας εκπρόσωπος της Ιταλίας για τη συνάντηση του λεγόμενου σχήματος της «Βαϊμάρης», που συστάθηκε τον Φεβρουάριο και έχει συνεδριάσει έξι φορές έκτοτε.

Ο Λάμι επεσήμανε ότι το Λονδίνο θα ανακοινώσει σήμερα «νέες κυρώσεις εις βάρος των παραγόντων που υποστηρίζουν την παράνομη εισβολή» στην Ουκρανία.

Η διάσκεψη αυτή πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά την επίσκεψη στο Κίεβο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στο πλαίσιο της «Συμμαχίας των προθύμων» (κεντρική φωτογραφία).

Αυτές οι «κεφαλαιώδους σημασίας συζητήσεις» θα επικεντρωθούν «στις κοινές προσπάθειες με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και μια δίκαιη και με διάρκεια ειρήνη στην Ουκρανία», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του το Φόρεϊν Όφις.

«Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι, σύμμαχοι στην προστασία της κυριαρχίας, της ειρήνης και της Ουκρανίας», τόνισε ο Λάμι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αντιμέτωποι με μια «πρόκληση» η οποία «δεν αφορά μόνο το μέλλον της Ουκρανίας», αλλά είναι κρίσιμη για «την ύπαρξη της Ευρώπης στο σύνολό της».

Τα ξημερώματα της Κυριακής ο πρόεδρος της Ρωσίας απέρριψε το τελεσίγραφο της Δύσης για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας 30 ημερών, και αντιπρότεινε τη διεξαγωγή «απευθείας» διαπραγματεύσεων, «δίχως προαπαιτούμενα», ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη 15 Μαΐου.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο είχε τονίσει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα αποδεχόταν την πρόταση εφόσον η Δύση σταματούσε να προμηθεύει με όπλα την Ουκρανία.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε χθες, Κυριακή, με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι «πρώτη προτεραιότητα (της Ουάσινγκτον) είναι ο τερματισμός των συγκρούσεων και μια άμεση εκεχειρία», σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.