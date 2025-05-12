Λογαριασμός
Τι έκρυψε ο Μακρόν μπροστά στις κάμερες; Το όργιο φημών για ναρκωτικά, η εμπρηστική Ζαχάροβα και η απάντηση του Ελιζέ

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ανήρτησε η Μαρία Ζαχάροβα και εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες - Τι απαντά η γαλλική προεδρία 

Μακρόν

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, οι οποίοι ταξιδεύουν με τρένο στην Ουκρανία

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες καθόντουσαν σε ένα τραπέζι και συζητούσαν όταν μπήκαν δημοσιογράφοι με κάμερα. Το στιγμιότυπο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τον Μακρόν να μαζεύει κάτι λευκό από το τραπέζι και να το κρύβει.

Οι φήμες οργίασαν πως ο Γάλλος πρόεδρος έκρυψε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη, και πως ο Μερτς είχε δίπλα του ένα κουταλάκι (για χρήση ναρκωτικών). 

Εμπρηστική ανακοίνωση της Ζαχάροβα  

Μάλιστα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα αναπαρήγαγε το βίντεο κατηγορώντας τους ηγέτες πως κάνουν χρήση ναρκωτικών, σε μια εμπρηστική ανακοίνωση. 

Όπως έγραψε: 

«Στο βίντεο εμφανίζονται ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας και η καγκελάριος της Γερμανίας. Αφού έσπρωξαν τον Ζελένσκι σε μια ακόμη κολασμένη ίντριγκα για να σαμποτάρουν τη διευθέτηση (του πολέμου) και να συνεχίσουν την αιματοχυσία στην Ευρώπη, όπως στο ανέκδοτο, ένας Γάλλος, ένας Άγγλος και ένας Γερμανός επιβιβάστηκαν σε ένα τρένο και… πήραν μία ανάσα ανακούφισης. Προφανώς τόσο μεγάλη που ξέχασαν να κρύψουν τα σύνεργά τους (ένα σακουλάκι και ένα κουτάλι) πριν φτάσουν οι δημοσιογράφοι.

Η μοίρα της Ευρώπης αποφασίζεται από εξαρτημένα και προσωρινά πρόσωπα - με κάθε έννοια της λέξης. Απίστευτο υλικό. Είναι σαν ο ίδιος ο Παντοδύναμος να τραβάει πίσω την κουρτίνα αυτής της βρώμικης συγκέντρωσης, ώστε "όσοι έχουν μάτια να δουν".

Το 2022, ρώτησα έναν δυτικό πρέσβη: "Πώς μπορείτε να προμηθεύετε όπλα στον ανισόρροπο ναρκομανή Ζελένσκι; Παίρνει κοκαΐνη εδώ και χρόνια! Και πήρα την απάντηση: Για την ΕΕ, αυτό είναι φυσιολογικό - πολλοί δυτικοί ηγέτες κάνουν χρήση"».

Φέρεται μάλιστα το βίντεο να έχει πάρει τόση μεγάλη διασημότητα μετά την ανάρτηση της Ζαχάροβα. 

Η απάντηση του Ελιζέ

Η γαλλική προεδρία απάντησε άμεσα στους ψευδείς ισχυρισμούς που διασπείρονται, εξηγώντας πως αυτό που μάζεψε ο Μακρόν από το τραπέζι δεν ήταν τίποτα άλλο πέραν από ένα χαρτομάντιλο.

«Είναι ένα χαρτομάντιλο, για να σκουπίζεις τη μύτη σου. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή ενότητα. Που προσπαθεί για την ειρήνη», αναφέρει το Ελιζέ στις δύο φωτογραφίες, καρέ από τα βίντεο. 

«Όταν η ευρωπαϊκή ενότητα γίνεται άβολη, η παραπληροφόρηση φτάνει στο σημείο να κάνει ένα απλό χαρτομάντιλο να μοιάζει με ναρκωτικά.
Αυτές οι ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται από τους εχθρούς της Γαλλίας, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση ενάντια στη χειραγώγηση», τονίζει σε ανακοίνωσή της η γαλλική προεδρία. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Ουκρανία τρένο Κοκαΐνη Μαρία Ζαχάροβα
