Ερντογάν: Εντός λίγων ωρών ή ημερών θα ανακοινωθεί ο τερματισμός του ένοπλου αγώνα του PKK

Εντός λίγων ωρών ή ημερών, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα ανακοινώσει το PKK πως σταματάει τον ένοπλο αγώνα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.

Ειδικότερα, =στην Τουρκία κυκλοφορούν πληροφορίες πως ίσως και απόψε να ανακοινωθεί η διάλυση του PKK και ο τερματισμός του αγώνα.

Το PKK (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε το συνέδριό του «ανάμεσα στις 5 και τις 7 Μαΐου», εν όψει της διάλυσής του, «με επιτυχία», ανακοίνωσε το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων Firat News Agency (ANF).

«Το 12ο συνέδριο του PKK συνήλθε με την προτροπή του ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν και τον χαιρέτισε με νοσταλγία και σεβασμό», μετέδωσε το ANF προσθέτοντας ότι έλαβε «αποφάσεις ιστορικής σημασίας σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες του PKK, με βάση την έκκληση» του Οτσαλάν.

Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, φυλακισμένος στο νησί του Ιμραλι, κάλεσε τον Φεβρουάριο την ένοπλη οργάνωση να αποφασίσει τη διάλυσή της.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε «στις ζώνες άμυνας» στα Ορη Κάντιλ, στο βόρειο Ιράκ, όπου βρίσκεται και η έδρα της στρατιωτικής διοίκησης του PKK, σύμφωνα με το ANF.

Το PKK δεσμεύεται να γνωστοποιήσει στο κοινό «πλήρεις και λεπτομερείς πληροφορίες για τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου πολύ σύντομα».

Στις 27 Φεβρουαρίου, ο ιστορικός ηγέτης του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, με την επωνυμία Apo, που βρίσκεται εδώ και 26 χρόνια φυλακισμένος στο νησί Ιμραλι ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, κάλεσε την οργάνωση να καταθέσει τα όπλα και να διαλυθεί. Το PKK απάντησε θετικά την 1η Μαρτίου, ανακοινώνοντας άμεση κατάπαυση του πυρός με τις τουρκικές δυνάμεις.

