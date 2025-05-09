Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν ανακοίνωσε πως διεξήγαγε το 12ο συνέδριό του από τις 5-7 Μαΐου, προκειμένου να εξετάσει την έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν για αφοπλισμό και αυτοδιάλυση της οργάνωσης.

Στην ανακοίνωση του ΡΚΚ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για τις εργασίες και τα αποτελέσματα του συνεδρίου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η έκκληση του Οτσαλάν ήλθε στη συνέχεια της πρότασης, στις 22 Οκτωβρίου πέρυσι, του κυβερνητικού εταίρου του προέδρου Ερντογάν και αρχηγού του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί, για αποφυλάκιση του Οτσαλάν υπό αυστηρά περιοριστικούς όρους αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του ΡΚΚ να διαλύσουν την οργάνωση. Ο Οτσαλάν απηύθυνε στις 27 Φεβρουαρίου την έκκληση για αφοπλισμό και αυτοδιάλυση της οργάνωσης που ο ίδιος δημιούργησε το 1978, και το ΡΚΚ από την πλευρά του κήρυξε κατάπαυση του πυρός από την 1η Μαρτίου.

Ωστόσο, η ηγεσία της οργάνωσης που βρίσκεται στο Βόρειο Ιράκ τις προηγούμενες ημέρες είχε ζητήσει, προκειμένου να προχωρήσει στη διεξαγωγή συνεδρίου που θα αποφασίσει τον αφοπλισμό και τη διάλυσή της, την απελευθέρωση του Οτσαλάν και τη δημιουργία συνθηκών ώστε αυτός να εργάζεται ελεύθερα.

Μετά τη γνωστοποίηση της είδησης για διεξαγωγή τελικά του συνεδρίου, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν αναλύσεις που συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το ΡΚΚ θα προχωρήσει στην κατάθεση των όπλων του και ότι θα τερματιστεί η ένοπλη δράση του κατά της Τουρκίας, που διαρκεί εδώ 41 χρόνια. Σε δημόσιες ομιλίες του το προηγούμενο διάστημα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωνε ότι πλησιάζει ο χρόνος που το ΡΚΚ θα ανακοινώσει την αυτοδιάλυσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

