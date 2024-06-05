Ο υπουργός Αθλητισμού, Τεχνών και Πολιτισμού της Νότιας Αφρικής Ζίζι Κόντουα συνελήφθη σήμερα με την κατηγορία της διαφθοράς και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε την παραίτησή του από την κυβέρνηση.

Ένας εκπρόσωπος του Κόντουα ανέφερε ότι αρνείται κατηγορηματικά όσα του προσάπτονται.

Ο Κόντουα ανέλαβε υπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού στην κυβέρνηση του προέδρου Σίριλ Ραμαφόζα πέρυσι. Προηγουμένως ήταν υφυπουργός Κρατικής Ασφάλειας και εκπρόσωπος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου (ANC) από το 2014 μέχρι το 2017. Το ANC έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας και τώρα προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας συνεργαζόμενο με άλλα κόμματα.

Ο Κόντουα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση από το ειρηνοδικείο του Γιοχάνεσμπουργκ, όπως ανέφερε η επίλεκτη αστυνομική μονάδα «Γεράκια». Ο δικηγόρος του είπε ότι δεν θα αποφύγει τη δίκη και θα αποκαλύψει την υπερασπιστική τακτική του αργότερα, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση SABC.

Οι κατηγορίες σε βάρος του προέκυψαν από μια δικαστική έρευνα για διαφθορά κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώην προέδρου Τζέικομπ Ζούμα.

Ο Κόντουα φέρεται ότι έλαβε περίπου 1,7 εκατ. ραντ (περίπου 90.000 δολάρια) από ένα στέλεχος τεχνολογικής εταιρείας που λάμβανε προσφορές από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Τα «Γεράκια» ανέφεραν ότι μεταξύ άλλων τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινήτου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

