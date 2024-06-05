Ρουμανία: Έρευνα σε βάρος του ηγέτη της ακροδεξιάς AUR για εκλογική απάτη πριν από τις ευρωεκλογές

'Έρευνα για εκλογική απάτη σε βάρος του ηγέτη του ανερχόμενου ακροδεξιού κόμματος στη Ρουμανία, διεξάγουν οι ρουμανικές εισαγγελικές αρχές, τέσσερις ημέρες πριν από τις ευρωπαϊκές και τις τοπικές εκλογές

Η ανακοίνωση της εισαγγελίας αναφέρει ότι ένας ηγέτης κοινοβουλευτικού κόμματος προέτρεψε τους υπαλλήλους του να πλαστογραφήσουν υπογραφές ώστε να βοηθήσουν έναν ανεξάρτητο υποψήφιο να καλύψει το όριο που απαιτείται για να συμμετάσχει στις εκλογές της Κυριακής.

Στην ανακοίνωση δεν αναφερόταν το όνομα του πολιτικού, όμως ο Γκεόργκε Σιμιόν, ο επικεφαλής της ακροδεξιάς Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) εξέδωσε μια δική του ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα σε βάρος του είναι πολιτικά υποκινούμενη. «Ανέμενα (…) μια κίνηση αυτήν την εβδομάδα, μια προσπάθεια να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη για να αποκλειστεί η AUR από την εκλογική διαδικασία», σχολίασε, αρνούμενος ότι παραβίασε τον νόμο. «Δεν θα μας εκφοβίσετε, δεν θα μας σταματήσετε», πρόσθεσε.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η AUR μπορεί να αναδειχθεί δεύτερο κόμμα στις εκλογές της Κυριακής, πίσω από τον κυβερνητικό συνασπισμό των Σοσιαλδημοκρατών και των Φιλελεύθερων. Η AUR ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια και αντιτίθεται στη μετανάστευση και τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Το κόμμα ελπίζει ότι θα ενταχθεί στην ευρωομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), όπου μετέχουν τα Αδέλφια της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι και το αντιπολιτευόμενο κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) της Πολωνίας. Παράλληλα ωστόσο έχει επαφές με την ακροδεξιά ευρωομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

