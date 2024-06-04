Ακόμα πιο κοντά φαίνεται πως έρχονται Τουρκία και Ρωσία. Η Μόσχα χαιρέτισε την Τρίτη την επιθυμία της Άγκυρας να ενταχθεί στους BRICS (τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική), τονίζοντας ότι το ζήτημα θα συζητηθεί στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

"Όλοι προφανώς χαιρετίζουμε το αυξημένο ενδιαφέρον για τους BRICS από τους γείτονές μας, συμπεριλαμβανομένων τόσο σημαντικών εταίρων όπως η Τουρκία. Προφανώς, το θέμα αυτού του ενδιαφέροντος θα είναι στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής των BRICS, της οποίας θα προεδρεύσει η Ρωσία και για την οποία προετοιμαζόμαστε ενεργά", είπε.

Ο οργανισμός δύσκολα μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως το ενδιαφέρον όλων των χωρών που είναι πρόθυμες να ενταχθούν σε αυτόν, υποστήριξε ο Πεσκόφ σύμφωνα με το TASS. "Ωστόσο, οι BRICS ενδιαφέρονται να διατηρήσουν επαφές με όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη, με διάφορες μορφές διατήρησης επαφής που επινοούνται τώρα για να γίνει αυτό. Αυτή είναι μια μακρά διαδικασία. Αλλά χαιρετίζουμε ένα τόσο ζωηρό ενδιαφέρον" δήλωσε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε νωρίτερα ότι η Άγκυρα θα ήθελε να ενταχθεί στους BRICS, προσθέτοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί στην υπουργική συνάντηση της ομάδας στο Νίζνι Νόβγκοροντ. Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες τάσσονται ενάντια στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, επομένως οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το BRICS ως "εναλλακτική πλατφόρμα ενσωμάτωσης", σημείωσε ο Φιντάν.

Το Νίζνι Νόβγκοροντ θα φιλοξενήσει συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των BRICS στις 10-11 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.