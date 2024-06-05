Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, οι εργασίες του οποίου αρχίζουν σήμερα, θα μιλήσουν για πρώτη φορά και οι δύο κόρες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η Κατερίνα Τίχονοβα και Μαρία Βαραντσόβα, γράφει ο ενημερωτικός ιστότοπος Faridaily επικαλούμενος το πρόγραμμα του φόρουμ.

Οι δημοσιογράφοι του ιστότοπου πρόσεξαν ότι στο πρωταρχικό πρόγραμμα της εκδήλωσης για φέτος δεν αναφέρονταν οι κόρες του Πούτιν, αλλά τα ονόματα τους προστέθηκαν χθες 4 Ιουνίου.

Η νεότερη κόρη του Πούτιν, που είναι διευθύντρια της εταιρείας Innopractica Κατερίνα Τίχονοβα, θα μιλήσει αύριο διαδικτυακά σε πάνελ που θα έχει ως θέμα τον ρόλο του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος στη «διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας».

Η ομιλία της μεγαλύτερης κόρης του Ρώσου προέδρου, Μαρία Βαραντσόβα, που είναι μέλος του προεδρείου της «Ρωσικής εταιρείας συνδρομής της επιστήμης» είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου. Η ίδια θα παρίσταται στο Φόρουμ και θα μιλήσει για την ανάπτυξη των υψηλών τεχνολογιών.

Όπως επισημαίνει ο ιστότοπος Faridaily, συνήθως στο φόρουμ μιλάει μόνο η Κατερίνα Τίχονοβα. Η Μαρία Βαραντσόβα επισκέφθηκε δύο φορές το φόρουμ ως επισκέπτρια το 2019 και το 2021.

Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 8 Ιουνίου. Kύριο θέμα του φετινού φόρουμ είναι «Τα θεμέλια ενός πολυπολικού κόσμου - διαμόρφωση νέων σημείων ανάπτυξης».

Αναμένεται να συμμετάσχουν στο φόρουμ περισσότερα από 17.000 άτομα - αντιπροσωπείες και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης από την Αίγυπτο, το Καζακστάν, την Τουρκία, την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία και άλλες χώρες.

Κύριοι προσκεκλημένοι του φετινού φόρουμ θα είναι ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Λαρς, ο οποίος ασκεί έντονη κριτική στις ΗΠΑ και τις δυτικές χώρες και ο πρόεδρος της Ζιμπάμπουε Έμερσον Μνανγκάγκουα, ο οποίος αποκαλείται «κροκόδειλος» για τη σκληρότητά του. Σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέλη της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές απήχθησαν, συνελήφθησαν, ξυλοκοπήθηκαν και βασανίστηκαν κατά δεκάδες κατά τη διάρκεια και μετά τις εκλογές του 2023 στη Ζιμπάμπουε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

