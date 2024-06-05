Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε στο Πεκίνο με το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος και υπουργό Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι.

Σε από κοινού δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε το κινεζικό και το τουρκικό έθνος «πλούτο και κινητήρια δύναμη της Ασίας» και δήλωσε ότι οι διμερείς σχέσεις συνεχίζουν να εξελίσσονται σύμφωνα με την κοινή αντίληψη και το όραμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ.

«Πράγματι, το μεγάλο όραμα που προτάθηκε από τους δύο πολιτικούς ηγέτες αποτελεί σημαντική βάση για τη θεσμοθέτηση και την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Κίνας και Τουρκίας στη σύγχρονη εποχή. Στόχος μας είναι να λάβουμε μέτρα για την αύξηση της ευημερίας των λαών μας στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και του αμοιβαίου οφέλους», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επισήμανε ότι η Άγκυρα υποστηρίζει πλήρως την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική κυριαρχία της Κίνας, δηλώνοντας: «Είμαστε πλήρως ενάντια στα ένοπλα τρομοκρατικά κινήματα που στρέφονται κατά της Κίνας. Θα θέλαμε ιδιαίτερα να εκφράσουμε εδώ ότι δεν βρίσκουμε σωστές τις διεθνείς προσπάθειες να προκαλέσουν αναταραχή στην Κίνα και να ανακόψουν την οικονομική ανάπτυξή της».

Κάνοντας αναφορά στην αυτόνομη επαρχία Σιντζιάνγκ των τουρκογενών Ουιγούρων στη δυτική Κίνα, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι το Κασγκάρ και το Ουρούμτσι είναι δύο αρχαίες τουρκοϊσλαμικές πόλεις που συμβάλλουν στον πολιτιστικό πλούτο της Κίνας. «Οι πόλεις αυτές παίζουν επίσης το ρόλο της γέφυρας μεταξύ της Κίνας και του τουρκικού κόσμου και μεταξύ της Κίνας και του ισλαμικού κόσμου. Αποτελούν σύμβολα της ιστορικής μας φιλίας και γειτονίας. Η ενότητα των κοινωνιών και των λαών είναι ο μεγαλύτερος πλούτος των ισχυρών κρατών», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ο Τούρκος υπουργός τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει να συνηθίσει σε έναν νέο πολιτισμένο ανταγωνισμό σημειώνοντας: «Το γεγονός ότι οι αγορές που εγκαθιδρύθηκαν από τις κυρίαρχες δυνάμεις τον προηγούμενο αιώνα αλλάζουν και πάλι χέρια, υπό συνθήκες αγοράς πιο δίκαιες και ανταγωνιστικές, είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να γίνει αποδεκτό. Δεν πρέπει να υπάρξουν συνέπειες που οδηγούν σε πόλεμο και άλλες καταστροφές. Υπάρχει αρκετή ευημερία στον κόσμο μας για όλους».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Χακάν Φιντάν τάχθηκε για ακόμη μια φορά υπέρ της λύσης των δύο κρατών, τονίζοντας ότι η ευαισθησία της Κίνας στο ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά ικανοποιητική και δήλωσε ότι εκτιμά την αλληλεγγύη της Κίνας προς τους Παλαιστίνιους και την ισχυρή υποστήριξή της στη λύση των δύο κρατών.

Επισήμανε επίσης ότι η έκκληση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για μια συνολική και αποτελεσματική διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη για λύση στα Παλαιστινιακά Εδάφη είναι εξαιρετικά σημαντική.

Αναφερόμενος στην οικονομική συνεργασία των δύο χωρών, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου θα φθάσει τα 48 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 και ότι η Κίνα είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ασία και ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στον κόσμο.

«Έχουμε θέσει το θέμα του πώς να κάνουμε τα εμπορικά μεγέθη πιο ισορροπημένα σε όλες τις συναντήσεις μας. Έκανα πρακτικές προτάσεις, όπως η άρση των περιορισμών στις εισαγωγές τουρκικών γεωργικών προϊόντων. Ο τουρισμός είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Φιντάν κάλεσε τις κινεζικές εταιρείες να δημιουργήσουν κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Τουρκία, ιδίως σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, και δήλωσε ότι αυτό θα διευκολύνει την πρόσβαση των κινεζικών εταιρειών στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, μέσω της Τουρκίας.

Τέλος, μετέφερε εκ νέου την πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τον Σι να επισκεφθεί την Τουρκία φέτος.

Μετά την τελευταία επίσημη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Κίνα το 2019, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι επισκέφθηκε την Τουρκία τον Ιούλιο του περασμένου έτους και έγινε δεκτός από τον Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.