Την πρόθεση της Άγκυρας να αναπτύξει τις σχέσεις της με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, προστατεύοντας τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας, επανέλαβε εχθές ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, προχωρώντας ωστόσο σε νέες προκλητικές δηλώσεις περί «τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη» και «ομοεθνείς στα Δωδεκάνησα».

«Με τη γειτονική μας Ελλάδα, με τις υψηλού επιπέδου επαφές μας το 2025, διατηρήσαμε τη θετική ατζέντα. Η 6η συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Ελλάδα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα το προσεχές διάστημα», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Συνεχίζοντας όμως ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε: «Από την άλλη πλευρά, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες κατά των περιορισμών και των άδικων πρακτικών όσον αφορά την εκπαίδευση, τη θρησκευτική ελευθερία και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα που αντιμετωπίζει η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης και οι ομοεθνείς μας στα Δωδεκάνησα. Διατηρώντας τη βούλησή μας να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη στάση μας που προστατεύει τα εθνικά μας συμφέροντα και τα δικαιώματα των ομοεθνών μας».

Καταλήγοντας ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε: «Ως Τουρκία θέλουμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, όπου θα είναι σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα όλων των μερών. H Λιβύη συνιστά αναπόσπαστο μέρος του οράματος της Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο, συνεχίζονται οι προσπάθειες της Τουρκίας για τη διατήρηση της πολιτικής ενότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και της σταθερότητας της Λιβύης».

Στην Άγκυρα ο Ζελένσκι

Στην Τουρκία θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και με αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Προετοιμαζόμαστε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις και έχουμε αναπτύξει λύσεις που θα προτείνουμε στους εταίρους μας. Η Ουκρανία έχει ως πρώτη προτεραιότητα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σχετικά με τις συναντήσεις στην Τουρκία.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι στη συνάντηση δεν θα συμμετέχουν αξιωματούχοι της Ρωσίας.

Συνεχίζονται κανονικά οι αγορές ρωσικού φυσικού αερίου

Η Τουρκία συνεχίζει κανονικά τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου, παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Η προμήθεια φυσικού αερίου της Τουρκίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζεται αδιάλειπτα, όπως έχει προγραμματιστεί, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων συμβάσεων που ισχύουν μεταξύ των αρμόδιων φορέων», τόνισε εχθές το Κέντρο κατά της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας.



