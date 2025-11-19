Σε συναγερμό βρίσκεται ολόκληρη η Ουκρανία μετά τις ολονύχτιες σφοδρές επιθέσεις της Ρωσίας στο Χάρκοβο, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται η Πολωνία, καθώς νατοϊκά μαχητικά απογειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones στο Χάρκοβο (βορειανατολικά), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, της τρίτης συναπτής που η πόλη υπέστη επίθεση.

Τις δυο προηγούμενες νύχτες ρωσικά πλήγματα, ιδίως με πυραύλους, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης 17χρονης.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ έκανε λόγο μέσω Telegram για «μαζική επίθεση εναντίον του Χαρκόβου», με τουλάχιστον «11 εχθρικά drones», κατά τη διάρκεια της οποίας «εννιαώροφο κτίριο χτυπήθηκε και κατόπιν πήρε φωτιά». «Ο αριθμός των τραυματιών στο Χάρκοβο ανέρχεται μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 32», πρόσθεσε.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, πολύ κοντά στα σύνορα, δεχόταν «επίθεση εχθρικών drones» και ότι ακούγονταν «εκρήξεις».

Από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της στην ουκρανική επικράτεια, η Ρωσία στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους. Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας κι οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι δυνάμεις της Μόσχας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις στο έδαφος της Ρωσίας.

Στα μέτωπα των μαχών, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την προέλαση, ειδικά στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όπου υποστήριξε προχθές πως κυρίευσε ακόμη ένα χωριό. Τον Σεπτέμβριο, διεμήνυε πως είχε σκοπό να προχωρήσει σε επίθεση «σε βάθος» στην περιφέρεια αυτή.

Η Μόσχα συνεχίζει να απαιτεί από το Κίεβο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κήρυξη οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός την εκχώρηση εδαφών, de facto συνθηκολόγηση την οποία απορρίπτει η ουκρανική κυβέρνηση.

Σηκώθηκαν συμμαχικά μαχητικά στην Πολωνία

Η Βαρσοβία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης εν μέσω ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και drones σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.

Στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σχεδόν όλη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό εξαιτίας προειδοποίησης της πολεμικής αεροπορίας για επιδρομές της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Η Ουκρανία έπληξε στόχους εντός Ρωσίας με ATACMS

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν τέσσερις πυραύλους ATACMS αμερικανικής κατασκευής κατά της πόλης Βορονέζ στη νότια Ρωσία την Τρίτη, σε μια απόπειρα επίθεσης εναντίον πολιτικών στόχων, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Τα ρωσικά πληρώματα αεράμυνας S-400 και τα πυραυλικά και πυροβόλα συστήματα Pantsir κατέρριψαν όλους τους πυραύλους ATACMS», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το υπουργείο.

Aπό την πλευρά του, ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία με πυραύλους ATACMS, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως «σημαντική εξέλιξη», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Η χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως τα ATACMS, θα συνεχιστεί», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός.

Η Ουκρανία δεν είχε ανακοινώσει προηγουμένως ανοιχτά ότι χρησιμοποιεί τα προηγμένα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα εναντίον στόχων στη Ρωσία, αν και ο περιορισμός για την χρήση τους είχε αρθεί επί προεδρίας Μπάιντεν στις ΗΠΑ.

Η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς «συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως τα ATACMS, θα συνεχιστεί», αναφέρει σε χθεσινή του ανακοίνωση το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Προσωρινή αναστολή πτήσεων στο Κράσνονταρ

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή να ανασταλούν προσωρινά οι πτήσεις σε αεροδρόμιο της περιφέρειας Κράσνονταρ (νοτιοδυτικά) της Ρωσίας, για να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

Χρήστες της πλατφόρμας Telegram έκαναν λόγο για σειρά εκρήξεων στην Κράσνονταρ, όπου βρίσκεται τερματικό πετρελαϊκό λιμάνι στη Ναβρασίσκ και μεγάλο διυλιστήριο.

Σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συντάξει «κρυφά», ένα νέο σχέδιο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία σε συνεννόηση με τη Ρωσία, ανέφερε το Axios την Τρίτη, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων, εμπνευσμένο από το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Όπως και στο σχέδιο για τη Γάζα, η πρόταση θα περιλαμβάνει «ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία», σύμφωνα με πηγές του Axios.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της διαμόρφωσης του σχεδίου και «έχει συζητήσει εκτενώς για αυτό με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ», ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο πρακτορείο.

Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, στο Μαϊάμι.

Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει Ευρωπαίους αξιωματούχους για την πρόταση.

Ταυτόχρονα, δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι του Αμερικανικού Στρατού βρίσκονται στο Κίεβο για να συναντηθούν με Ουκρανούς στρατιωτικούς ηγέτες και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την Τετάρτη, ανέφερε το Politico, επικαλούμενο δύο άτομα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό του ταξιδιού.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι - ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατηγός Ράντι Τζορτζ - θα επικεντρωθούν στη συνεργασία με την ουκρανική ηγεσία σχετικά με την αδιέξοδη ειρηνευτική διαδικασία με τη Ρωσία, ανέφερε το Politico.

Ο Ντρίσκολ σχεδιάζει να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ανέφερε ξεχωριστά η Wall Street Journal.

Πηγή: skai.gr

