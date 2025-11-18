Νέες προκλητικές αναφορές Φιντάν περί «τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη»

Εμμένει στις προκλητικές του θέσεις περί «τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη» ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάνει εκ νέου λόγο για «άδικες πρακτικές όσον αφορά την εκπαίδευση, τη θρησκευτική ελευθερία και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα» της μουσουλμανικής μειονότητας.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνει ότι η Άγκυρα διατηρεί τη βούλησή της να αναπτύξει τις σχέσεις της με την Ελλάδα «στη βάση της καλής γειτονίας». «Θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη στάση μας που προστατεύει τα εθνικά μας συμφέροντα και τα δικαιώματα των ομοεθνών μας» σημείωσε μιλώντας στην επιτροπή προϋπολογισμού του τουρκικού κοινοβουλίου.

Ο Φιντάν μίλησε και για το Κυπριακό επαναλαμβάνοντας τη θέση που διατύπωσε ο Ερντογάν: «η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό περνάει από τη συνύπαρξη των δύο κρατών στο νησί. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, όπως και στο παρελθόν, τις προσπάθειές μας για την ειρήνη, την ευημερία και την ανάπτυξη του τουρκοκυπριακού λαού, στο πλαίσιο των ιστορικών, νομικών και ανθρωπιστικών μας ευθυνών και σύμφωνα με τις πραγματικότητες του νησιού».

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναλυτικά, στις δηλώσεις του ο Φιντάν ανέφερε, σύμφωνα με όσα μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης:

«Διατηρούμε τη βούλησή μας να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας»

Μεταφέροντας ότι η 6η συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Ελλάδα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα το προσεχές διάστημα, ο Fidan είπε τα εξής: «Η διαδικασία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αναβίωσε μετά τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, η τελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη στις 23 Οκτωβρίου 2025. Από την άλλη πλευρά, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες κατά των περιορισμών και των άδικων πρακτικών όσον αφορά την εκπαίδευση, τη θρησκευτική ελευθερία και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα που αντιμετωπίζει η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης και οι ομοεθνείς μας στα Δωδεκάνησα. Διατηρώντας τη βούλησή μας να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη στάση μας που προστατεύει τα εθνικά μας συμφέροντα και τα δικαιώματα των ομοεθνών μας».

«Τονίστηκε ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό περνάει από τη συνύπαρξη των δύο κρατών στο νησί»

Επισημαίνοντας ότι η Τουρκία θέλει να δει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, όπου θα είναι σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα όλων των μερών, ο Φιντάν είπε τα εξής: «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας με όλες μας τις δυνάμεις για την εξεύρεση μιας δίκαιης, διαρκούς, βιώσιμης και ρεαλιστικής λύσης στο Κυπριακό, που αποτελεί εθνική μας υπόθεση. Διατυπώσαμε με σαφήνεια τις εποικοδομητικές και προσανατολισμένες προς το αποτέλεσμα προτάσεις μας στις άτυπες συνόδους διευρυμένης μορφής που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη τον Μάρτιο και στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο. Κατά την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό που πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα στη χώρα μας ο Tufan Erhürman, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου τον Οκτώβριο, ο πρόεδρός μας τόνισε ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό περνάει από τη συνύπαρξη των δύο κρατών στο νησί. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, όπως και στο παρελθόν, τις προσπάθειές μας για την ειρήνη, την ευημερία και την ανάπτυξη του τουρκοκυπριακού λαού, στο πλαίσιο των ιστορικών, νομικών και ανθρωπιστικών μας ευθυνών και σύμφωνα με τις πραγματικότητες του νησιού».

Αναφέροντας ότι ο Οργανισμός Τουρκογενών Κρατών έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό τη θεσμοθέτησή του, έχει επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα έργα και έχει ενισχύσει τη διάσταση της οικονομικής του συνεργασίας, ο Φιντάν δήλωσε τα εξής: «Η υποστήριξη των Τουρκογενών Κρατών προς την ΤΔΒΚ και τους Τουρκοκύπριους επισημάνθηκε στις διακηρύξεις της Συνόδου Κορυφής. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της θεσμικής δομής του Οργανισμού, τέθηκε σε λειτουργία το Γραφείο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας μας ενώπιον του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών».

Αναφέροντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εμβάθυνση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, και για την επίτευξη του στόχου του ετήσιου όγκου εμπορίου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε: «Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα τις πρωτοβουλίες μας για την άρση όλων των περιορισμών και των κυρώσεων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου μας στην Ουάσιγκτον στις 25 Σεπτεμβρίου, συζητήσαμε διεξοδικά αυτά τα θέματα με την αμερικανική πλευρά.

» Βλέπουμε με ικανοποίηση ότι και η αμερικανική κυβέρνηση έχει την ίδια βούληση και είναι έτοιμη να προωθήσει τη στρατηγική μας εταιρική σχέση σε κάθε τομέα με τρόπο που αρμόζει σε δύο μακροχρόνιους συμμάχους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας στις ΗΠΑ που πραγματοποιήσαμε την περασμένη εβδομάδα, διοργανώσαμε μια περιεκτική συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, τον Ειδικό Απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Γουίτκοφ και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα και Ειδικό Απεσταλμένο για τη Συρία Μπάρακ. Διεξάγουμε έναν στενό διάλογο με την κυβέρνηση Trump σε μια ευρεία γεωγραφία που εκτείνεται από τη Γάζα έως τη Συρία, την Ουκρανία έως τον Καύκασο».

«Πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Τονίζοντας ότι η Τουρκία με τους ρόλους που έχει αναλάβει και τις απτές συνεισφορές της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ είναι μεταξύ των χωρών που στηρίζουν περισσότερο τη διατλαντική ασφάλεια, ο Φιντάν δήλωσε: «Το γεγονός ότι θα φιλοξενήσουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το επόμενο έτος σε αυτή την κρίσιμη περίοδο αποτελεί ουσιαστικά μια ένδειξη αυτής της θέσης μας. Το ότι η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς να συνυπολογιστεί ο ρόλος, οι δυνατότητες και οι ικανότητες της Τουρκίας, δηλώνεται και από τους Ευρωπαίους συνομιλητές μας. Αντίστοιχα, το τελευταίο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει το διάλογο και τη συνεργασία της με τη χώρα μας, ιδίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και συνδεσιμότητας. Κατά την προσεχή περίοδο, οι κύριες προτεραιότητές μας στο πλαίσιο των σχέσεών μας με την ΕΕ είναι η επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης, η επιτάχυνση του διαλόγου για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, το να έχουν συμπληρωματικές ιδιότητες/πτυχές οι μηχανισμοί ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ σε σχέση με το ΝΑΤΟ και η συμπερίληψη της χώρας μας σε αυτά. Πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στις σχέσεις Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του κοινού συμφέροντος σε περίπτωση που ενεργήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με στρατηγικό όραμα».

Πηγή: skai.gr

