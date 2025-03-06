Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι σε διακλαδικό επίπεδο υπέγραψαν ένα νέο σύμφωνο για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, το οποίο θα ενισχύσει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας, της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών. Σε μια εποχή παγκόσμιου μετασχηματισμού, το νέο σύμφωνο εξετάζει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, σε συνέχεια της δήλωσης των κοινωνικών εταίρων του 2024 στο Val Duchesse.

Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού κοινωνικού μας μοντέλου και έχει βασικό ρόλο στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους, στην προσφορά ποιοτικών θέσεων εργασίας και στη θωράκιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο κοινωνικός διάλογος παραμένει βασικό εργαλείο ώστε οι αγορές εργασίας να προσαρμόζονται στην ψηφιακή και την κλιματική μετάβαση και οι εργαζόμενοι να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει κι αυτή. Όταν οι τεχνολογίες μετασχηματίζονται, όταν οι βιομηχανίες εξελίσσονται, είναι ο κοινωνικός μας διάλογος που διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και τη βιώσιμη επιτυχία. Μετατρέπει την ανατρεπτική καινοτομία σε πρόοδο για όλους τους ανθρώπους. Διατηρεί στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε την ευημερία των ανταγωνιζόμενων εταιρειών και των εργαζομένων. Με την υπογραφή του συμφώνου για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο θέτουμε τους κοινωνικούς εταίρους και τον κοινωνικό διάλογο στον πυρήνα της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.»

Το νέο σύμφωνο θεσπίζει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο με συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβουν η Επιτροπή και οι κοινωνικοί εταίροι για να ενισχύσουν και να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής του κοινωνικού διαλόγου και να προωθήσουν μια στενότερη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Αθηνά Παπακώστα

