Φιντάν: Η Άγκυρα αναμένει νέα σελίδα στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Η Άγκυρα αναμένει να ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις της με την αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να λυθούν τα διμερή ζητήματα που εκκρεμούν από την προηγούμενη κυβέρνηση, όσον αφορά τις ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλειά της, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, μετά τη συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, ρωτήθηκε για τις προσδοκίες της Τουρκίας από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη νέα εποχή και τι είδους σχέση στοχεύει να δημιουργηθεί.

«Οι δικές μας σχέσεις και οι προσδοκίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικές σχέσεις και προσδοκίες από κράτος σε κράτος, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από το κόμμα και την άποψη της κυβέρνησης που βρίσκεται στην εξουσία», ήταν η απάντηση του Χακάν Φιντάν για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι ότι και οι δύο χώρες είναι ευαίσθητες στην ασφάλεια της άλλης, ότι προωθούμε τις οικονομικές σχέσεις, ότι συνεργαζόμαστε σε όλους τους τομείς και ότι ενεργούμε από κοινού για την επίλυση περιφερειακών προβλημάτων, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν την Τουρκία.

»Βέβαια, σχετικά με την ευαισθησία της Τουρκίας στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως στη Συρία και το Ιράκ, το γεγονός ότι δεν επιδείχθηκε ευαισθησία στον βαθμό που θα θέλαμε και ότι αυτά αποτυπώθηκαν στην πράξη με λανθασμένες ενέργειες, προκάλεσε μια κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ μας.

»Ωστόσο, εμείς όπως κάνουμε και στις υπόλοιπες σχέσεις μας, έτσι και σε αυτή μας τη σχέση, ανοίξαμε μια παρένθεση σε αυτό το προβληματικό πεδίο και καθώς ασχολούμαστε με αυτό, κάναμε σημαντικά βήματα ως προς τη διεύρυνση των άλλων τομέων στους οποίους συνεργαζόμαστε.

»Η Αμερική είναι ένας σημαντικός και στρατηγικός εταίρος της Τουρκίας. Το μοντέλο σχέσης σε αυτό το μοντέλο θα συνεχιστεί.

»Εμείς αυτό που περιμένουμε και από τη νέα κυβέρνηση είναι να εξαλείψει άλλους προβληματικούς τομείς, ιδίως τις κυρώσεις όπως τις CAATSA, οι οποίες παρέμειναν κατά την προηγούμενη κυβέρνηση, και να αποκαλύψει το πλήρες δυναμικό της συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

»Ο πρόεδρός μας είναι ανοιχτός σε αυτό, αλλά κατά καιρούς βλέπουμε επίσης ότι η πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει θέσει σε ομηρία ορισμένες πτυχές των τουρκοαμερικανικών σχέσεων.

»Και αυτό είναι μια πραγματικότητα της ζωής και θα συνεχίσουμε την πορεία».

