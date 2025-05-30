Ο τραγουδιστής της R&B, Jaheim Hoagland, είναι για δεύτερη φορά αντιμέτωπος με κατηγορίες για κακοποίηση ζώων.

Ο υποψήφιος για Grammy Αμερικανός τραγουδιστής, Jaheim Hoagland, φέρεται να συνελήφθη αυτόν τον μήνα για έξι κατηγορίες για κακομεταχείριση ζώων.

Στη δικογραφία, στην οποία είχαν πρόσβαση αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο τραγουδιστής κατηγορείται ότι δεν παρείχε επαρκή τροφή, νερό, συνθήκες υγιεινής και αερισμό στους έξι σκύλους του.

Σύμφωνα με το Fox 5, ο Hoagland συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη μέρα. Στα έγγραφα αναφέρεται ότι ο τραγουδιστής έχει τέσσερα πίτμπουλ τεριέ, ένα γαλλικό μπουλντόγκ και ένα ημίαιμο κυνηγόσκυλο, με τα ονόματα Tweet, Tip, Taka, Tink, Timber και Tanger.

R&B Singer Jaheim Reportedly Arrested On Animal Cruelty Charges, AGAIN. pic.twitter.com/Eii5Vrz8g3 — Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) May 28, 2025

Ο τραγουδιστής είχε κατηγορηθεί προηγουμένως για κακοποίηση ζώων το 2021, αφού η αστυνομία του Νιου Τζέρσεϊ εντόπισε ότι είχε πολλά αδυνατισμένα σκυλιά στο σπίτι του συμπεριλαμβανομένου ενός που ήταν σε τόσο κακή υγεία που χρειάστηκε να υποβληθεί σε ευθανασία.

Σε δελτίο Τύπου εκείνη την εποχή, το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Σόμερσετ ανέφερε ότι έξι σκυλιά βρέθηκαν σε ξεχωριστά κλουβιά στην είσοδο του σπιτιού του.

O Jaheim έγινε διάσημος στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του «Ghetto Love». Ήταν υποψήφιος για τρία βραβεία Grammy, μεταξύ άλλων στην κατηγορία Καλύτερου R&B Άλμπουμ, το 2011 για το «Another Round».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.