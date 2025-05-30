Νέο σχέδιο εκεχειρίας: Το Ισραήλ δέχεται, η Χαμάς εξετάζει

Κρίσιμες ώρες για την έκβαση των επαφών Ισραήλ-Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα. Το νέο «πλαίσιο Γουίτκοφ» έγινε αποδεκτό από το Ισραήλ. Η Χαμάς το εξετάζει με προσοχή καθυστερώντας να δώσει την τελική της απάντηση.

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται από χθες αργά το απόγευμα στις παρασκηνιακές επαφές μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα με βάση το επικαιροποιημένο προσχέδιο συμφωνίας που προωθεί ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στην περιοχή, Στίβεν Γουίτκοφ.

Ο ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε στις οικογένειες των ομήρων ότι η κυβέρνησή του αποφάσισε να αποδεχθεί το νέο «πλαίσιο Γουίτκοφ» που προβλέπει εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών, απελευθέρωση δέκα ζωντανών και 18 νεκρών ομήρων, τη συνέχιση της εισροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με τη συνδρομή του ΟΗΕ, την αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστινίων φυλακισμένων που είχαν συλληφθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και κρατούνται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας και παράλληλα τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων – με τη στήριξη των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ – με στόχο την μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Το ισραηλινό «ναι» επιβεβαίωσε χθες το βράδυ και ο Λευκός Οίκος δια της εκπροσώπου του. Το κλίμα αισιοδοξίας ενισχύθηκε όταν το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ-Αραμπία μετέδωσε χθες βράδυ πως Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία, προσθέτοντας ότι «εντός των επομένων ωρών» ο Πρόεδρος Τραμπ θα ανακοίνωνε την έναρξη της εκεχειρίας. Ωστόσο, τόσο η Χαμάς όσο το Πρωθυπουργικό Γραφείο στην Ιερουσαλήμ γρήγορα διέψευσαν την διαρροή.

Έκτοτε κυκλοφορούν αντικρουόμενες δημοσιογραφικές πληροφορίες για τη στάση που θα τηρήσει η Χαμάς, η οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον δηλώνει επανειλημμένως μέσω των εκπροσώπων της σε αραβικά ΜΜΕ ότι συνεχίζει να εξετάζει το νέο σχέδιο εκεχειρίας «με αίσθηση εθνικής ευθύνης» - μία διατύπωση που αποτιμάται από πολιτικούς παρατηρητές σε Ισραήλ και Αίγυπτο ως ‘καλό σημάδι’.

Οι δισταγμοί της Χαμάς

Σύμφωνα με αραβικά μέσα, η Χαμάς διστάζει να αποδεχθεί το νέο σχέδιο εκεχειρίας επειδή δεν προβλέπεται ο τερματισμός του πολέμου και η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα. Από την άλλη, ισραηλινά μέσα επισημαίνουν ότι το νέο «πλαίσιο Γουίτκοφ» είναι διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να υπονοείται πως μετά την πάροδο των 60 ημερών εκεχειρίας, θα μπορούσε να επακολουθήσει μια μακρά περίοδος παύσης των εχθροπραξιών που θα τερματίζει ουσιαστικά τον πόλεμο χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και λεπτομερείς αναφορές.

Σήμερα το πρωί, εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωσή του τείνει να απορρίψει την πρόταση. Απεναντίας, πηγές της αιγυπτιακής κυβέρνησης δήλωναν σε αραβικά μέσα ότι δεν χάνουν την αισιοδοξία τους, ενώ με την πάροδο των ωρών, άλλη πηγή προσκείμενη στην οργάνωση, φέρεται να δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι «οι νέες προτάσεις Γουίτκοφ, μπορεί να μην ικανοποιούν όλα τα αιτήματα της Χαμάς, πλην όμως η ηγεσία της συνεχίζει να εξετάζει το πλαίσιο εκεχειρίας με προσοχή.

Πηγή: Deutsche Welle

