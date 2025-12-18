Τη λύση των δύο κρατών με πολιτική ενότητα φέρνει στο τραπέζι για το Κυπριακό ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν με νέες δηλώσεις του.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης ο Φιντάν δήλωσε ότι η σημερινή γενιά έχει κληρονομήσει το πρόβλημα, αλλά δεν θέλει να το αφήσει άλυτο για τις επόμενες γενεές. Και σημείωσε: «Υπάρχει η πραγματικότητα στο νησί (σ.σ. Κύπρος). Η λύση των δυο κρατών είναι η μόνη ρεαλιστική λύση στο νησί κι όλοι το γνωρίζουν αυτό.

» Εμείς ως Τουρκία πήραμε θετική στάση στο σχέδιο Ανάν στο Κράν Μοντάνα και οι Τουρκοκύπριοι υπερψήφισαν το σχέδιο του ΟΗΕ. Όμως οι Ελληνοκύπριοι το απέρριψαν και δεν αποδέχθηκαν την ίση κατανομή πολιτικής ισχύος, κατανομής πλούτου και εξουσιών στην Κύπρο. Εκείνοι το ξέρουν, το γνωρίζουμε κι εμείς αλλά και οι Ευρωπαίοι το γνωρίζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η εναλλακτική σε αυτό;

» Η ρεαλιστική λύση λοιπόν είναι τα δυο κράτη. Μπορούμε να κάνουμε αυτό. Αργότερα μπορούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική συνεργασία για πολιτική ενότητα, αυτό εξαρτάται από αυτούς. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα να αδράξουμε τη στιγμή έτσι ώστε να βρούμε κάθε ευκαιρία να μετατρέψουμε την Κύπρο σε παράδεισο. Καθώς άλλες χώρες της περιοχής Μεσογείου κάνουν μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό, στη βιομηχανία, στην οικονομία. Ας σταματήσει η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων, ας ξεκινήσει η ποιοτική συνεργασία. Βάζοντας σε πάγο το πολιτικό πρόβλημα, μπορούμε να απολαύσουμε την οικονομική συνεργασία, την ανάπτυξη της περιοχής, την εκμετάλλευση της ενέργειας, της βιομηχανίας, της οικονομίας. Όλα μαζί».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.