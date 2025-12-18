Ένταση επικρατεί από το πρωί στις Βρυξέλλες καθώς χιλιάδες αγρότες που κατέφθασαν ήδη από χθες στην πόλη με τα τρακτέρ τους, συγκρούονται με την αστυνομία.

Μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνονται σοβαρά επεισόδια, με τους αγρότες να πετάνε πατάτες και πέτρες και τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα και κανόνια νερού.

La manifestation des #agriculteurs européens dégénère devant le Parlement Européen à #Bruxelles.



Nombreux jets de patates et projectiles contre gaz lacrymogène et lance à eau.#Brussel #Brussels pic.twitter.com/lGd6Vq0oGX — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Περίπου 10 χιλιάδες ευρωπαίοι αγρότες έχουν μπλοκάρει με τα τρακτέρ τους δρόμους έξω από τη Σύνοδο Κορυφής και διαδηλώνουν διαμαρτυρόμενοι για το αδιέξοδο στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική.

Οι εικόνες από διεθνή πρακτορεία δείχνουν φωτιές και καπνογόνα στα οδοφράγματα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αγρότες που κλείνουν τους δρόμους με τα τρακτέρ τους.

Τη μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιούν τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα, ζητώντας συγκεκριμένες λύσεις που θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά τους, το εισόδημά τους και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αγρότες αντιδρούν και στην εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur και τονίζουν την «ανάγκη για απλούστευση, καλύτερους κανονισμούς και ασφάλεια δικαίου», ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παραγωγής και στις νέες προκλήσεις.

Πηγή: skai.gr

