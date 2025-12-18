Η Κίνα προειδοποίησε την Πέμπτη την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι μαζικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν «υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα», και δεσμεύτηκε να λάβει «αποφασιστικά και δυναμικά μέτρα για να διαφυλάξει την εθνική της κυριαρχία».

Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση Τραμπ την Τετάρτη οκτώ νέων πακέτων όπλων για την Ταϊβάν, συνολικού ύψους άνω των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το πακέτο πωλήσεων «παραβιάζει σοβαρά την αρχή της μίας Κίνας και τα τρία κοινά ανακοινωθέντα Κίνας-ΗΠΑ, παραβιάζει σοβαρά την κυριαρχία, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας, υπονομεύει σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Στενά της Ταϊβάν και στέλνει ένα σοβαρά λανθασμένο μήνυμα στις αυτονομιστικές δυνάμεις της ''ανεξαρτησίας της Ταϊβάν''», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Global Times.

Το Πεκίνο «αντιτίθεται σθεναρά και καταδικάζει έντονα αυτή την εξέλιξη» και «θα λάβει αποφασιστικά και δυναμικά μέτρα για να διαφυλάξει την εθνική του κυριαρχία, ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα», πρόσθεσε ο Γκουό.

Η αγορά όπλων «δεν θα σώσει την καταδικασμένη μοίρα της ''ανεξαρτησίας της Ταϊβάν''. Θα επιταχύνει μόνο την ώθηση των Στενών της Ταϊβάν προς αυξημένο στρατιωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο πολέμου», διεμήνυσε ο Κινέζος αξιωματούχος.

«Κανείς δεν πρέπει να υποτιμά την ακλόνητη αποφασιστικότητα και την ισχυρή ικανότητα της κινεζικής κυβέρνησης και του κινεζικού λαού να διαφυλάξουν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα», επισήμανε ακόμα ο Γκουό, προτρέποντας την Ουάσινγκτον να «σταματήσει αμέσως την επικίνδυνη πράξη εξοπλισμού της Ταϊβάν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.