Πλήθος κόσμου, κρατώντας ροζ και κίτρινα μπαλόνια και λουλούδια, παρευρέθηκε σήμερα στην κηδεία ενός δεκάχρονου κοριτσιού, της Ματίλντα, που έχασε τη ζωή του στην επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Το μικρό φέρετρο του κοριτσιού ήταν στολισμένο με κίτρινες μέλισσες παιχνίδια καθώς το δεύτερο όνομα της Ματίλντα ήταν Bee (Μέλισσα).

Πολλοί φορούσαν αυτοκόλλητα με μέλισσες, κρατούσαν λούτρινες μέλισσες και μπαλόνια με αυτό το θέμα, ενώ άλλοι φορούσαν κίτρινα ρούχα.

Η οικογένεια της Ματίλντα έχει ζητήσει από τα μέσα ενημέρωσης να μην αναφέρουν το επίθετό της.

Ο κόσμος έξω από την αίθουσα όπου τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία για την Ματίλντα, στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, ήταν πολύς. Πολλοί από αυτούς που δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα στο κτίριο, παρακολούθησαν την τελετή από μια οθόνη που είχε στηθεί απ' έξω.

«Ο τραγικός, τόσο απόλυτα απάνθρωπος, ασύλληπτος φόνος της μικρής Ματίλντα ήταν για όλους μας σαν να χάσαμε την ίδια μας την κόρη. Η Ματίλντα μεγάλωσε όπως μεγαλώνει ένα παιδί, αγαπώντας ό,τι αγαπούν τα παιδιά. Αγαπούσε την ύπαιθρο, τα ζώα. Πήγαινε σχολείο, είχε φίλους, όλοι την αγαπούσαν», είπε ο ραββίνος Γεχοράμ Ουλμάν.

Καθώς το μικρό λευκό φέρετρο της Ματίλντα μεταφέρθηκε σε μια νεκροφόρα στο τέλος της τελετής, ο κόσμος συνωστίστηκε βουβά για να πει το τελευταίο αντίο.

She was too young to know what “globalized intifada” even means.



10-year-old Matilda, the youngest victim of the Sydney Hanukkah massacre, was laid to rest today. Murdered for being Jewish.



Stay connected, follow @MOSSADil pic.twitter.com/I9VaXm2EGC — Mossad Commentary (@MOSSADil) December 18, 2025

«Καθώς η νεκροφόρα απομακρυνόταν, απλώς ψιθύριζα: 'Λυπάμαι πολύ, μωρό μου. Λυπάμαι πολύ, μωρό μου', γιατί έχω πέντε μωρά. Το απογοητεύσαμε αυτό το μωρό», είπε η Τσάνα Φρίντμαν, 37 ετών.

«Είναι σαν να σου ξεριζώθηκε η καρδιά. Είναι τρομερό... κανείς δεν το θέλει αυτό», είπε ο 25χρονος Τζέι Γκλόβερ, μοιράζοντας αυτοκόλλητα με μέλισσες.

Από την πλευρά της, η Έλενα Μαργκούλεβα είπε ότι η τελετή ήταν «σπαρακτική και συντριπτική» και ότι έχει να φάει και να κοιμηθεί από την ημέρα της επίθεσης. «Δεν μπορώ να αποδεχτώ πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό».

Η κηδεία της Ματίλντα ακολουθεί τις πρώτες κηδείες θυμάτων της επίθεσης, που πραγματοποιήθηκαν χθες, Τετάρτη, περιλαμβανομένων εκείνων των ραββίνων Ιλάι Σλάντζερ, 41 ετών, και Γιάκοβ Λέβιταν, 39.

Κάποιοι ήταν οργισμένοι με την κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να καταπολεμήσει την άνοδο του αντισημιτισμού από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δέχεται πιέσεις από την εβραϊκή κοινότητα της χώρας, η οποία τον κατηγορεί ότι, μετά την επίθεση, έχει θέσει ως προτεραιότητα την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα πυροβόλα όπλα αντί να λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά του αντισημιτισμού.

Πηγή: skai.gr

