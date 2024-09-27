Η Φινλανδία έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια αυξανόμενες απειλές στις υποθαλάσσιες υποδομές στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Κλίματος της σκανδιναβικής αυτής χώρας Κάι Μικάνεν.

Η Φινλανδία και η Εσθονία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για την αύξηση της ασφάλειας των κοινών υποθαλάσσιων υποδομών τους, οι οποίες περιλαμβάνουν καλώδια τηλεπικοινωνιών και ρεύματος καθώς και τον αγωγό φυσικού αερίου Balticconnector, ο οποίος υπέστη ζημιές πριν από ένα χρόνο.

Η φινλανδική αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά το περιστατικό του αγωγού ενώ η αστυνομία της Εσθονίας ηγείται της έρευνας για τη ζημιά που υπέστησαν ταυτόχρονα οι υποθαλάσσιες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις

Η αστυνομία στις δύο χώρες δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει τα συμπεράσματά της.

"Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρήσαμε ξεκάθαρα ότι αυξάνονται δυστυχώς οι απειλές για την ασφάλεια των διαύλων μεταφοράς ενέργειας, ειδικά στον υποθαλάσσιο χώρο του Φινλανδικού Κόλπου και συνολικά στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας", είπε ο Μικάνεν.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σημαίνει ότι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν και την τεχνική παρακολούθηση, τις περιπολίες και τις δυνατότητες αποκατάστασης των υποθαλάσσιων υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

