Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB συνέλαβε δύο ανθρώπους που κατηγορούνται ότι μετέφεραν στρατιωτικές πληροφορίες στις μυστικές υπηρεσίες του Κιέβου από την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι αρχές «συνέλαβαν δύο πράκτορες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών που μετέφεραν πληροφορίες για τις ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ξένη πλευρά», αναφέρει η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο ένας από τους δύο υπόπτους είναι ένας κάτοικος της Κριμαίας ηλικίας 45 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι προσέφερε υπηρεσίες στο Κίεβο «για λόγους πρόληψης», διευκρίνισε η FSB, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria Novosti.

Ο άλλος είναι ένας «ξένος» ηλικίας 43 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι συλλήψεις έγιναν από την FSB στην Κριμαία και στην πόλη της Σεβαστούπολης, μεγάλο λιμάνι της χερσονήσου και έδρα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για "εσχάτη προδοσία" και "κατασκοπεία", μπορεί να επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης στην περίπτωση που κριθούν ένοχοι.

Κατηγορούνται επίσης ότι έδωσαν πληροφορίες για τη θέση των ρωσικών στρατευμάτων ή το μέρος στο οποίο βρίσκεται στρατιωτικός εξοπλισμός και όπλα.

Ο ένας από αυτούς κατηγορείται κυρίως ότι έδωσε πληροφορίες για τα αμυντικά συστήματα της γέφυρας της Κριμαίας, η οποία συνδέει την χερσόνησο με τη Ρωσία και στοχοθετείται συχνά από την Ουκρανία, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία.

Η στρατηγικής σημασίας υποδομή είχε υποστεί ζημιές από την έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού τον Οκτώβριο του 2022, σε επίθεση που οι ρωσικές αρχές απέδωσαν στο Κίεβο.

Η γέφυρα της Κριμαίας είχε επίσης δεχθεί επίθεση από ουκρανικά ναυτικά drones τον Ιούλιο του 2023, στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άμαχοι και αυτή υπέστη σημαντικές ζημιές.

Από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικές αρχές έχουν αυξήσει τις συλλήψεις υπόπτων για κατασκοπεία, προδοσία ή συνεργασία με την Ουκρανία στο πλαίσιο εκτεταμένης εκστρατείας καταστολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.