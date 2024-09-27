Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο καταναλωτές είναι χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα μετά την έλευση του τυφώνα Ελέν αργά το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με την PowerOutage.US.

Σύμφωνα με την PowerOutage.US είναι χωρίς ρεύμα οι εξής:

Φλόριντα: 1.036.553

Γεωργία 46.040

Βόρεια Καρολίνα: 12.427

Βιρτζίνια: 7.221

Νότια Καρολίνα: 5.540

Ο τυφώνας νωρίτερα ενισχύθηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ως και 215 χιλιομέτρων ανά ώρα, κι ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφικός.

Πηγή: skai.gr

