Ο Χαλίλ αλ Χάγια (Khalil al-Hayya), πολιτικός αξιωματούχος της Χαμάς, δεύτερος στην ιεραρχία της οργάνωσης στη Γάζα και ανάμεσα στους υποψήφιους διαδόχους του Γιαχία Σινουάρ για την ηγεσία - δήλωσε σήμερα ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Δωρίδα της Γάζας θα επιστραφούν, μόνο όταν το Ισραήλ αποχωρήσει από τη Γάζα.

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του, ο αλ Χάγια εκ μέρους της οργάνωσης, ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης της Χαμάς σκοτώθηκε σε μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις και τόνισε ότι «Η Χαμάς θα συνεχίσει μέχρι την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ!».

Ο 64χρονοςαλ-Χαγιά είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς με έδρα το Κατάρ και ο κύριος διαπραγματευτής της οργάνωσης στις συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός.

Το Associated Press ανέφερε τον Αύγουστο ότι ο αλ-Χαγιά θεωρούνταν επίσης πιθανός διάδοχος του Ισμαήλ Χανίγιε.

