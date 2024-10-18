Λογαριασμός
Πιθανός διάδοχος του Σινουάρ: «Οι όμηροι θα επιστραφούν μόνο όταν το Ισραήλ αποχωρήσει από τη Γάζα» - Βίντεο

Ο Χαλίλ αλ Χάγια, πολιτικός αξιωματούχος και κύριος διαπραγματευτής της οργάνωσης, επιβεβαίωσε επισήμως και τηλεοπτικά ότι ο Γιαχία Σινουάρ είναι νεκρός

Ο Χαλίλ αλ Χάγια (Khalil al-Hayya), πολιτικός αξιωματούχος της Χαμάς, δεύτερος στην ιεραρχία της οργάνωσης στη Γάζα και ανάμεσα στους υποψήφιους διαδόχους του Γιαχία Σινουάρ για την ηγεσία -  δήλωσε σήμερα ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Δωρίδα της Γάζας θα επιστραφούν, μόνο όταν το Ισραήλ αποχωρήσει από τη Γάζα. 

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του, ο αλ Χάγια εκ μέρους της οργάνωσης, ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης της Χαμάς σκοτώθηκε σε μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις και τόνισε ότι «Η Χαμάς θα συνεχίσει μέχρι την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ!».

Ο 64χρονοςαλ-Χαγιά είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς με έδρα το Κατάρ και ο κύριος διαπραγματευτής της οργάνωσης στις συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός. 

Το Associated Press ανέφερε τον Αύγουστο ότι ο αλ-Χαγιά θεωρούνταν επίσης πιθανός διάδοχος του Ισμαήλ Χανίγιε. 

