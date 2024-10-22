Δέκα εκατομμύρια δολάρια για να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους: Ισραηλινοί επιχειρηματίες προσφέρουν αμοιβή προσπαθώντας να πείσουν τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να απελευθερώσουν τους δεκάδες ανθρώπους που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SodaStream Ντάνιελ Μπίρνμπαουμ δήλωσε χθες στο AFP ότι έχει δεχθεί εκατοντάδες τηλεφωνικές κλήσεις, αφού ανακοίνωσε στο Χ ότι θα προσφέρει 100.000 δολάρια σε «οποιονδήποτε στη Γάζα παραδώσει έναν Ισραηλινό όμηρο ζωντανό».

Former CEO & Chairman of SodaStream, Daniel Birnbaum @SodaStreamCEO speaks to i24NEWS about his latest call to action to bring the Israeli hostages home- an incentive of $100,000 to any Gazan who returns a living hostage to Israel. pic.twitter.com/VA9kMJYwH0 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 20, 2024

Η πρότασή του ισχύει μέχρι αύριο, Τετάρτη, τα μεσάνυχτα.

Από τις τηλεφωνικές κλήσεις «10 με 20 ενδέχεται να είναι γνήσιες». Για αυτές ενημερώθηκαν σχετικά οι ισραηλινές αρχές, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες, εξήγησε ο Μπίρνμπαουμ. Πρόσθεσε εξάλλου ότι οι Παλαιστίνιοι που πήραν τηλέφωνο «ενδιαφέρονταν περισσότερο να καταφέρουν να φύγουν (από τη Γάζα) παρά για τα χρήματα».

«Είναι αδύνατο με τόσους ομήρους οι άνθρωποι στη Γάζα να κρατούν για τον εαυτό τους τις πληροφορίες» σχετικά με το πού κρατούνται, τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι απευθύνεται «στους κατοίκους της Γάζας και όχι στη Χαμάς. Υπάρχουν σίγουρα άμαχοι που λένε ‘αρκετά’ και που θέλουν να έχουν μια κανονική ζωή».

«Δεν περιμένω ότι θα καταφέρω να επιστρέψει όλος ο κόσμος, αλλά θα είμαι χαρούμενος αν καταφέρουμε να φέρουμε πίσω έστω και έναν όμηρο», τόνισε.

Ο Μπίρνμπαουμ δήλωσε ότι «δεν ζήτησε την άδεια» της ισραηλινής κυβέρνησης. «Η αμοιβή πρέπει να προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, θα δούμε αν θα δουλέψει. Όπως και να έχει ό,τι έχουμε προσπαθήσει μέχρι στιγμής δεν έχει δουλέψει», εκτίμησε.

Κατά την πρωτοφανή της επίθεση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 1.206 ανθρώπων -κυρίως πολιτών- σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία, η Χαμάς έπιασε 251 ομήρους.

Από αυτούς 97 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων 34 θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Ο Ντέιβιντ Χάγκερ, Αμερικανοϊσραηλινός μεσίτης, έκανε αντίστοιχη προσφορά την Κυριακή, δηλώνοντας στο τηλεοπτικό δίκτυο 12 ότι έχει ήδη συγκεντρώσει 400.000 δολάρια μέσω φίλων.

«Κάθε ένας προσέφερε 100.000 δολάρια» εξήγησε ο άνδρας αυτός, ο οποίος έκανε περιουσία στις ΗΠΑ, ζητώντας και από άλλους επιχειρηματίες να συμβάλουν ώστε το ποσό να φτάσει τα 10 εκατ. δολάρια.

«Υπάρχουν εδώ άνθρωποι που εργάζονται στο τομέα της τεχνολογίας που κερδίζουν πολλά και για αυτούς δεν είναι τίποτα» το ποσό αυτό, τόνισε ο Χάγκερ ο οποίος ελπίζει να καταφέρει «να επιστρέψουν σπίτι τους καμία εκατοστή όμηροι» αν και «γνωρίζουμε ότι μεγάλος αριθμός από αυτούς είναι νεκροί».

Μετά τον θάνατο του επικεφαλής της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε την Πέμπτη στους Παλαιστίνιους που θα καταθέσουν τα όπλα και που θα απελευθερώσουν τους ομήρους ότι θα γλιτώσουν τη ζωή τους.

Φυλλάδια που έριξε τις επόμενες ημέρες ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας έγραφαν ότι «όποιος καταθέσει τα όπλα και παραδώσει τους ομήρους θα μπορέσει να φύγει (από τη Γάζα) και να ζήσει ειρηνικά».

Οι εκκλήσεις αυτές όμως δεν είναι πιθανό να εισακουστούν, σύμφωνα με τον Μάικλ Μίλσταϊν ειδικό του κέντρου Μοσέ Νταγιάν στο πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

«Θα μπορούσαν να υπάρξουν δύο ή τρεις περιπτώσεις, αλλά δεν θα δούμε τους δρόμους γεμάτους ανθρώπους να δηλώνουν έτοιμοι να δεχθούν αυτή την πρόταση» δήλωσε, υπογραμμίζοντας «ότι αυτή ισχύει από την πρώτη ημέρα του πολέμου».

Ο Μουχαμάντ αλ Ναζάρ, που έφυγε από το βόρειο τμήμα της Γάζας και κατέφυγε στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ότι η ισραηλινή πρόταση θα αποτύχει.

«Αδιαφορούμε για τα μηνύματα που μας στέλνει ο εχθρός» τόνισε ο 33χρονος άνδρας, εκτιμώντας ότι το Ισραήλ «δεν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του».

«Η Χαμάς δεν θα απελευθερώσει τους ομήρους χωρίς κάποιο αντάλλαγμα», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

