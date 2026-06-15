Συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της 7ης Ιούνη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μία 47χρονη και ένας 24χρονος, οι οποίοι απέκρυπταν ναρκωτικές ουσίες και όπλα στην οικία τους στην περιοχή της Κυψέλης. Αστυνομικοί, στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον 24χρονο πεζό, τους φάνηκε ύποπτος και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου βρισκόταν η 47χρονη.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από τέσσερα κιλά ακατέργαστης κάνναβης, δύο σπαθιά, 20 μαχαίρια και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Από την έρευνα στην οικία τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τέσσερα κιλά και 261 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

δύο σπαθιά, 20 μαχαίρια, μεταξύ των όποιων και μαχαίρι τύπου karambit, 30 πακέτα προϊόντων καπνού, χωρίς να φέρουν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης και

το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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