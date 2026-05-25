Αναγκαστική προσγείωση για πτήση στη Ρώμη εξαιτίας ενός... power bank

Πτήση της EasyJet με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ρώμη, όταν διαπιστώθηκε ότι ένα power bank φορτιζόταν μέσα στις αποσκευές επιβάτη.

Η πτήση EZY2618, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Χουργκάντα της Αιγύπτου προς το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου, προσγειώθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα το βράδυ της Τρίτης για «προληπτικούς λόγους», σύμφωνα με το BBC.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι ο κυβερνήτης αποφάσισε την εκτροπή της πτήσης «σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας», αφού ένας επιβάτης ενημέρωσε το πλήρωμα κατά τη διάρκεια της πτήσης ότι ο φορητός φορτιστής βρισκόταν στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες για τα power banks, απαιτώντας συχνά να μεταφέρονται αποκλειστικά στις χειραποσκευές, λόγω του κινδύνου ανάφλεξης των μπαταριών ιόντων λιθίου. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης και η πτήση επαναπρογραμματίστηκε για την επόμενη ημέρα.

Τα δεδομένα από την πλατφόρμα FlightRadar24 έδειξαν ότι το αεροσκάφος πετούσε στα 36.000 πόδια όταν, σχεδόν τρεις ώρες μετά την απογείωση και ενώ βρισκόταν πάνω από την Αδριατική Θάλασσα, έκανε μια απότομη αριστερή στροφή και προσγειώθηκε 20 λεπτά αργότερα.

Όπως έγινε γνωστό, δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με το power bank, ωστόσο οι κανονισμοί ορίζουν ρητά ότι απαγορεύεται η φόρτιση τέτοιων συσκευών στον χώρο των αποσκευών κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά. Τους παρέχονταν διαμονή σε ξενοδοχείο και γεύματα όπου αυτό ήταν εφικτό. Σε όσους πελάτες παρέμειναν στο αεροδρόμιο, προσφέρθηκαν αναψυκτικά και σνακ».

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της EasyJet, η οποία λειτουργεί τον στόλο των αεροσκαφών της σε αυστηρή συμμόρφωση με όλες τις οδηγίες των κατασκευαστών».

«Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους επιβάτες για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε από την εκτροπή της πτήσης και την επακόλουθη καθυστέρηση».

Οι κανονισμοί της EasyJet ορίζουν ότι τα power banks επιτρέπονται στο αεροσκάφος μόνο μέσα στις χειραποσκευές, αλλά «απαγορεύεται η χρήση τους» και «δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη φόρτιση άλλων συσκευών».

Επιτρέπονται το πολύ δύο power banks ανά επιβάτη, η χωρητικότητά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 160 βατώρες (Wh) για μπαταρίες λιθίου και πρέπει να είναι προστατευμένα ξεχωριστά το καθένα, όπως για παράδειγμα μέσα στην αρχική τους συσκευασία ή σε πλαστική σακούλα.

Το πλήρωμα καμπίνας πραγματοποιεί συχνά σχετικές ανακοινώσεις, προειδοποιώντας τους επιβάτες να μην τα χρησιμοποιούν.

Παρόμοιους κανόνες έχουν θεσπίσει και άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Η Ryanair αναφέρει ότι τα power banks απαγορεύονται στις παραδιδόμενες αποσκευές, δεν μπορούν να τοποθετηθούν στα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη φόρτιση ή την τροφοδοσία άλλων φορητών ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, της απογείωσης ή της προσγείωσης.

Η British Airways ορίζει ότι τα power banks δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 100Wh, πρέπει να φυλάσσονται στην τσέπη του καθίσματος ή σε τσάντα τοποθετημένη κάτω από το μπροστινό κάθισμα, ενώ οι πρίζες των αεροπλάνων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη φόρτιση των ίδιων των power banks.

Οι αυστηροί αυτοί κανόνες αντικατοπτρίζουν τους κινδύνους πυρκαγιάς που εγκυμονούν οι μπαταρίες ιόντων λιθίου - τις οποίες χρησιμοποιούν τα περισσότερα power banks. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή ανάφλεξης, κάτι που είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί στην καμπίνα των επιβατών παρά στον χώρο των αποσκευών.

Δεδομένα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι το 2024, δύο πτήσεις την εβδομάδα παγκοσμίως αντιμετώπιζαν περιστατικά «θερμικής διαφυγής» που σχετίζονταν με μπαταρίες λιθίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου οι επιβάτες ανέφεραν ότι ξέχασαν power banks στις παραδοτέες αποσκευές τους, καθώς και φωτιές σε μπαταρίες.

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), μια υπηρεσία του ΟΗΕ, θέσπισε νέους περιορισμούς για τα power banks τον Μάρτιο.

Τον Νοέμβριο του 2025, ένας άνδρας λαμπάδιασε στο διεθνές αεροδρόμιο της Μελβούρνης όταν ένα power bank λιθίου που είχε στην τσέπη του αναφλέγη, προκαλώντας του εγκαύματα στο πόδι και στα δάχτυλα.Τον Ιανουάριο του 2025, οι αρχές δήλωσαν ότι ένας φορητός φορτιστής ήταν η πιθανή αιτία πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς ένα επιβατικό αεροπλάνο στη Νότια Κορέα, τραυματίζοντας ελαφρά τρία άτομα.

Πηγή: skai.gr

