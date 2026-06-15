SpaceX: Συνέχεια στο χρηματιστηριακό ράλι - Ανησυχίες για την αποτίμηση - Έσοδα $1 τρισ. το 2030 βλέπει ο Μασκ

Κέρδη άνω του 7% σημειώνει η μετοχή της SpaceX τη Δευτέρα, μετά το ρεκόρ που κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα κατά την εισαγωγή της στο Nasdaq, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία, σύμφωνα με το CNBC.

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της SpaceX σημείωσε «άλμα» 19% την Παρασκευή, κλείνοντας στα 161 δολάρια, ενώ η τιμή της κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο ήταν 135 δολάρια ανά μετοχή. Με αυτόν τον τρόπο, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ξεπέρασε τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Ίλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, ανέφερε την Κυριακή στο X ότι η εταιρεία «ενδέχεται να καταφέρει να φτάσει περίπου» τα 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα το 2030. «Και θα με εξέπληττε αν τα έσοδα δεν ξεπερνούσαν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2031», πρόσθεσε ο Μασκ σε μια επόμενη ανάρτηση.

Η SpaceX ανακοίνωσε έσοδα ύψους 18,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025.

Η διαστημική εταιρεία του Μασκ διαχειρίζεται την υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink και έναν στόλο επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων. Τον Φεβρουάριο, ο Μασκ συγχώνευσε την εταιρεία με τη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του, την xAI. Η SpaceX κατέγραψε ζημίες σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, ενώ η εντυπωσιακή δημόσια εγγραφή της έχει πυροδοτήσει συζήτηση σχετικά με το αν δικαιολογείται η τεράστια αποτίμηση της εταιρείας.

Η αποτίμηση αποτελεί βασικό θέμα ανησυχίας

Η CFRA την Παρασκευή ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής με σύσταση «πώλησης» και τιμή-στόχο 12 μηνών τα 115 δολάρια, επίπεδο που αντιστοιχεί σε πτώση σχεδόν 29% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Η CFRA ανέφερε ότι η εκτίμησή της βασίζεται «στην εξαιρετικά φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, στις υψηλές προσδοκίες αποτίμησης και στην έντονη ανάγκη για κεφαλαιακές επενδύσεις».

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της SpaceX για το τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο ανήλθαν σε 10,1 δισ. δολάρια, έναντι 4,1 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των επενδύσεων κατευθύνθηκε προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο αναλυτής της Morningstar, Nicolas Owens, δημοσίευσε μια έκθεση στις 8 Ιουνίου, στην οποία ανέφερε ότι η εταιρεία αποτιμά τη SpaceX στα 63 δολάρια ανά μετοχή και χαρακτήρισε τη μετοχή ως «υπερτιμημένη».

Η Paulina Roszkowska, λέκτορας χρηματοοικονομικών στο Bayes Business School, δήλωσε στo CNBC ότι η SpaceX έχει δώσει «πολλές υποσχέσεις», αλλά κάποια στιγμή αυτές θα πρέπει να μετατραπούν σε ταμειακές ροές. «Πέρα από αυτές τις φράσεις για τα κέντρα δεδομένων σε τροχιά, που είναι μεγάλες υποσχέσεις, αν ζητάς συνεισφορά 70 ή 80 δισεκατομμυρίων, νομίζω ότι οφείλεις στους επενδυτές κάτι περισσότερο από όμορφα λόγια», δήλωσε η Roszkowska.

«Στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς δεν αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν τη διακυβέρνηση ή την εκτέλεση», ανέφερε. «Γι' αυτό αναρωτιέμαι σε τι βασίζονται αυτές οι υποσχέσεις», δήλωσε η Roszkowska.

Ωστόσο, άλλοι αναλυτές είναι πιο αισιόδοξοι όσον αφορά τη μετοχή. Η NewStreet Research ξεκίνησε την κάλυψη της SpaceX με στόχο τιμής τα 165 δολάρια.

«Μπορεί κανείς να εξετάσει αυτή την εταιρεία, ας πούμε, σε ένα χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο από αυτόν που θα χρησιμοποιούσε για τις περισσότερες μετοχές, προκειμένου να δικαιολογήσει την τρέχουσα αποτίμησή της; Πιστεύουμε ότι μπορεί», δήλωσε στο CNBC ο James Ratzer, ανώτερος αναλυτής της NewStreet Research. «Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να εξετάζουμε το θέμα σε ένα χρονικό πλαίσιο περίπου 20 έως 25 ετών. Νομίζω ότι πολλά από τα θεμέλια για την επιτυχία έχουν ήδη τεθεί, αλλά σίγουρα πρόκειται για μια επενδυτική προοπτική με πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες περιπτώσεις», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ratzer σημείωσε ότι η SpaceX έχει «προβάδισμα τουλάχιστον 10 ετών» έναντι των ανταγωνιστών της όσον αφορά τις δυνατότητες εκτόξευσης πυραύλων.

«Όταν εξετάζεις τη SpaceX και τα στοιχεία που απαιτούνται για την επιτυχία του Starlink στην απευθείας σύνδεση με κινητά τηλέφωνα... στα κέντρα δεδομένων στην τροχιά, όλα εξαρτώνται από την επιτυχία της εκτόξευσης, και αν κοιτάξεις τι κατασκευάζουν με το Starship, το πλεονέκτημα που θα έχουν από αυτό, δηλαδή ο όγκος που μπορούν να θέσουν σε τροχιά, αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα», δήλωσε ο Ratzer στο CNBC.

Το Starship είναι ο πύραυλος εκτόξευσης τελευταίας γενιάς της SpaceX. Με τον όρο «διαστημικά κέντρα δεδομένων» αναφέρεται στα σχέδια της SpaceX για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στο διάστημα για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Πιστεύουμε, για παράδειγμα, ότι μέσα στα επόμενα τέσσερα με πέντε χρόνια, ο ίδιος ο Μασκ θα εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 90 με 95% της συνολικής χωρητικότητας εκτόξευσης που πραγματοποιείται στο διάστημα», δήλωσε ο Ratzer.

Η δημόσια εγγραφή (IPO) της SpaceX φτάνει τα 85,7 δισ. δολάρια συνολικά, μετά την ενεργοποίηση της επιλογής υπερδιάθεσης (greenshoe option) από τους αναδόχους

Οι ανάδοχοι της SpaceX άσκησαν επίσημα την επιλογή υπερδιάθεσης (greenshoe option) μετοχών στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO), ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στα 85,7 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ που δραστηριοποιείται στους τομείς της διαστημικής και της τεχνητής νοημοσύνης συγκέντρωσε αρχικά 75 δισεκατομμύρια δολάρια την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

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