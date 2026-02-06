Φορώντας στρατιωτικό κράνος ο Φειδίας ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής και influencer του YouTube Φειδίας Παναγιώτου ανακοίνωσε την Παρασκευή την υποψηφιότητά του για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.

«Ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου ως βουλευτής με το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία» εδώ στην Κύπρο», δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Sigma σε μια εκπομπή όπου εμφανίστηκε φορώντας στρατιωτικό κράνος, υποστηρίζοντας ότι το κατεστημένο τον κυνηγά.

Ερωτηθείς τι θα συμβεί αν κερδίσει έδρα στο κοινοβούλιο ενώ ήδη κατέχει θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Παναγιώτου απάντησε ότι τα μέλη της Άμεσης Δημοκρατίας θα λάβουν την απόφαση συλλογικά και ότι θα ακολουθήσει τις επιθυμίες των υποστηρικτών του.

Σημειώνεται ότι βάσει του κυπριακού εκλογικού νόμου, δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα και τις δύο έδρες. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές στην Κύπρο θα διεξαχθούν τον Μάιο.

Το Politico σημειώνει ότι ο Φειδίας Παναγιώτου έχει συγκεντρώσει περίπου 2,6 εκατ. συνδρομητές στο κανάλι του στο YouTube από τότε που άρχισε να δημοσιεύει βίντεο το 2019. Έγινε διάσημος όταν ανέλαβε την αποστολή να αγκαλιάσει τον Ίλον Μασκ, τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X (τελικά τα κατάφερε). Η εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2024 προκάλεσε σοκ, καθώς εξελέγη σε δημόσιο αξίωμα χωρίς πολιτική εμπειρία, αλλά δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανεχτεί τη συνεχιζόμενη κυριαρχία των «nerds» στις Βρυξέλλες.

Ο ευρωβουλευτής ετοιμάζεται επίσης να δημιουργήσει μια νέα πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με Σλοβάκους ευρωβουλευτές που είναι κοντά στον φιλορώσο πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο. Ο Φειδίας προκάλεσε αντιδράσεις τον περασμένο Μάιο, όταν παρευρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την «Ημέρα της Νίκης» της Ρωσίας, μαζί με άλλους Γερμανούς και Σλοβάκους ευρωβουλευτές.

Το κόμμα του στην Κύπρο έλαβε προσωρινή έγκριση για τις εκλογές από το κυπριακό Υπουργείο Εσωτερικών την Πέμπτη, αφού πήρε το όνομα «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου». Ο αρχικός τίτλος «Άμεση Δημοκρατία» δεν μπορούσε να καταχωρηθεί από μόνος του, καθώς περιγράφει ένα σύστημα διακυβέρνησης και όχι μια ξεχωριστή πολιτική οργάνωση. Το κόμμα κατατάσσεται πέμπτο συγκεντρώνοντας το 6%, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Εν τω μεταξύ, ο Φειδίας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα γραφείο που νοίκιασε στη Λεμεσό με τέσσερα υπνοδωμάτια, πισίνα και κήπο. Η υπόθεση διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο Φειδίας όμως επιμένει από τη μεριά του ότι το ακίνητο δεν αποτελεί κατοικία τους, αλλά ότι ένας χώρος γραφείων, όπου τον επισκέπτονται πολλοί αξιωματούχοι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα καλέσει τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν για το αν πρέπει να κρατήσει το ακίνητο.

Πηγή: skai.gr

