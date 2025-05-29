Η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) κατηγόρησε σήμερα σερβικές εταιρείες όπλων ότι προσπαθούν να «πυροβολήσουν πισώπλατα τη Ρωσία», ιστορικό σύμμαχο της Σερβίας, πουλώντας πυρομαχικά στην Ουκρανία.

«Σερβικές αμυντικές εταιρείες, παρά την επίσημη "ουδετερότητα" του Βελιγραδίου, συνεχίζουν να παραδίδουν πυρομαχικά στο Κίεβο», ανέφερε η SVR σε ανακοίνωση της.

Όπως αναφέρει η SVR, αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν «πλαστά πιστοποιητικά» αποκρύπτοντας τον τελικό παραλήπτη και να μεταφέρουν τα πυρομαχικά μέσω τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών του ΝΑΤΟ «όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία και η Βουλγαρία».

«Πρόσφατα, έχουν χρησιμοποιηθεί και εξωτικές επιλογές που αφορούν αφρικανικές κυβερνήσεις», πρόσθεσε η SVR, καταγγέλλοντας «αντιρωσικές δραστηριότητες». Η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών ισχυρίζεται περαιτέρω ότι περίπου 100.000 οβίδες και ένα εκατομμύριο φυσίγγια αυτόματων όπλων στάλθηκαν στο Κίεβο από τη Σερβία, χωρίς να διευκρινίζει ακριβή ημερομηνία.

Η SVR κατηγορεί συγκεκριμένα τις εταιρείες Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda και Prvi Partizan ότι συμμετείχαν σε αυτές τις παραδόσεις, των οποίων ο «μοναδικός στόχος» είναι να «σκοτώσουν και να ακρωτηριάσουν» Ρώσους στρατιώτες και αμάχους πολίτες.

Πρόκειται για μια σπάνια και σφοδρή κριτική από έναν επίσημο ρωσικό φορέα εναντίον σερβικών οντοτήτων, σε μια περίοδο που η Μόσχα και το Βελιγράδι χαιρετίζουν τακτικά τις άριστες σχέσεις μεταξύ των σλαβικών εθνών.

Εντούτοις, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που σερβικές εταιρείες κατηγορούνται για παράδοση πυρομαχικών στην Ουκρανία, πωλήσεις που δεν έχουν ποτέ επιβεβαιωθεί ή διαψευσθεί εντελώς από το Βελιγράδι.

Η Σερβία δεν έχει επιβάλει ποτέ κυρώσεις στη Μόσχα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και ανακοίνωσε στις αρχές του 2024 την απόκτηση του Repellent, ρωσικού συστήματος κατά drones.

Στις αρχές Μαΐου, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και του ζήτησε να συνεχίσει να προμηθεύει φυσικό αέριο στο Βελιγράδι σε μειωμένη τιμή.

Σήμερα, η SVR κατηγόρησε τη σερβική στρατιωτική βιομηχανία ότι πλουτίζει με το «αίμα αδελφών σλαβικών λαών» και υπενθύμισε ιστορικές στιγμές που η Ρωσία υποστήριξε το Βελιγράδι, κυρίως κατά την επέμβαση του ΝΑΤΟ το 1999.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

