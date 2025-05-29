Αν και αρέσκεται να εφευρίσκει ακρωνύμια, ειδικά για να προσβάλει αντιπάλους του, γελώντας μαζί με υποστηρικτές του, αυτή τη φορά το ακρωνύμιο που άκουσε και έμαθε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τον έκανε να γελάσει. Τουναντίον.

Η Wall Street έχει μια νέα συντομογραφία για τον Αμερικανό πρόεδρο και το αλαλούμ από δασμολογικές κινήσεις εμπορικού πολέμου - και του Ρεπουμπλικάνου δεν του αρέσει. Καθόλου.

Το ακρωνύμιο; "Εμπόριο TACO", ή TACO Trade» που στέκεται για «Trump always chickens out», δηλαδή «Ο Τραμπ πάντα στο τέλος κωλώνει».

Άνθρωποι εντός του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης φέρονται να επινόησαν το ακρωνύμιο με το ισπανικό αυτό φαγητό, θέλοντας να δείξουν τη συνήθη τακτική του προέδρου να απειλεί με δασμούς χώρες και στη συνέχεια να υποχωρεί την τελευταία στιγμή.

Ο Τραμπ εξοργίστηκε όταν ρωτήθηκε γι' αυτό χθες σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο.

«Μην λες ποτέ αυτό που λες, αυτή είναι μια άσχημη ερώτηση», είπε ο Τραμπ σε μια δημοσιογράφο που ζήτησε την απάντησή του για το ακρωνύμιο. «Για μένα αυτή είναι η πιο άσχημη ερώτηση».

Ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι τα πισωγυρίσματα στους δασμούς ισοδυναμούσαν με υποχώρησή του.

«Θα πουν "ω, κιότεψε, κιότεψε, αυτό είναι τόσο απίστευτο"» είπε ο Τραμπ για το πάγωμα των της αύξησης δασμών κατά της ΕΕ, προσθέτοντας: «Συνήθως αντιμετωπίζω το αντίθετο - λένε ότι είσαι πολύ σκληρός!»

Το εμπόριο "TACO", που επινόησαν για πρώτη φορά οι Financial Times, είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους η Wall Street κατάφερε να επωφεληθεί από τις χαοτικές κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Μόλις μια εβδομάδα μετά την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», στην οποία ανακοίνωσε σαρωτικούς παγκόσμιους δασμούς, ο Τραμπ ανακοίνωσε ξαφνικά ότι όλοι θα μειωθούν στο βασικό επίπεδο 10%. Ο τεράστιος «ανταποδοτικός» δασμός του 145% κατά της Κίνας, μέρος μιας κλιμάκωσης ανταπόδοσης που έχει ηρεμήσει μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, έχει τώρα μειωθεί στο 10%.

Και μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των δασμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 50%, μόνο και μόνο για να αλλάξει πορεία μέρες αργότερα παρατείνοντας την αναστολή της αύξησης των δασμών έως τον Ιούλιο.

Πηγή: CNN, Politico, New York Times, Financial Times

