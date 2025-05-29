Δικαστής σκοπεύει να μπλοκάρει την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να εμποδίσει ξένους φοιτητές να εισέρχονται στο Χάρβαρντ, όπως μεταδίδουν οι New York Times.

Η δικαστής Άλισον Μπάροους της Μασαχουσέτης, της Πολιτείας όπου εδρεύει το Χάρβαρντ, ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει να παράσχει ορισμένα μέτρα προστασίας «στους διεθνείς φοιτητές» του ιδρύματος.

Έπειτα από βιτριολικές δηλώσεις, προτροπές να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών και περικοπές στις κρατικές επιδοτήσεις για την έρευνα, η κυβέρνηση Τραμπ έγραψε την περασμένη εβδομάδα ένα νέο κεφάλαιο στην επίθεσή της εναντίον του Χάρβαρντ: ανακάλεσε την πιστοποίηση SEVIS του πανεπιστημίου, του συστήματος μέσω του οποίου οι αλλοδαποί φοιτητές επιτρέπεται να σπουδάζουν στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του πανεπιστημίου, ενός από τα καλύτερα παγκοσμίως, οι απόφοιτοι του οποίου έχουν κερδίσει 162 βραβεία Νόμπελ, τη φετινή χρονιά οι «διεθνείς φοιτητές» ήταν 6.700, δηλαδή το 27% του συνόλου.

Το Χάρβαρντ προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του μέτρου. Την περασμένη εβδομάδα η δικαστής Μπάροους ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της απόφασης, μέχρι τις 29 Μαΐου, την ίδια ημέρα που το πανεπιστήμιο απονέμει τα πτυχία στους αποφοίτους. Στη σημερινή ακροαματική διαδικασία, η δικαστής είπε ότι θα μπλοκάρει, για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα, το μέτρο της κυβέρνησης που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των φοιτητών και των καθηγητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Χάρβαρντ Άλαν Γκάρμπερ καταχειροκροτήθηκε σήμερα, όταν ανέφερε στην ομιλία του για την απονομή των πτυχίων, ότι είναι παρόντες αλλοδαποί φοιτητές μαζί με τις οικογένειές τους «όπως πρέπει». Δεν έκανε ωστόσο κανένα άμεσο σχόλιο για τη δικαστική διαμάχη του πανεπιστημίου με την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το δικαίωμα του πανεπιστημίου Χάρβαρντ να δέχεται αλλοδαπούς φοιτητές και ανάγκασε όσους ήδη φοιτούν εκεί να μετεγγραφούν σε άλλο πανεπιστήμιο, ενώ απείλησε να επεκτείνει το μέτρο και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Πολλοί αλλοδαποί φοιτητές και ερευνητές του Χάρβαρντ νιώθουν «έντονη συναισθηματική φόρτιση που επηρεάζει την ψυχική υγεία τους και καθιστά δύσκολο να επικεντρωθούν στις σπουδές τους», σχολίασε χθες η Μορίν Μάρτιν, η διευθύντρια της υπηρεσίας αλλοδαπών του πανεπιστημίου. «Αμέτρητοι αλλοδαποί φοιτητές ενημερώθηκαν για την πιθανότητα μετεγγραφής τους σε άλλο ίδρυμα», πρόσθεσε η Μάρτιν, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

